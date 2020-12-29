Помер виконавець пісні 'Обручальное кольцо' Володимир Єфименко

У понеділок, 28 грудня, у віці 67 років помер російський виконавець, соліст ансамблю "Лейся, песня" Володимир Єфименко. Причина смерті поки невідома.

Відповідний пост про трагедію опублікували на офіційній сторінці в Instagram ансамблю. Колеги артиста зазначили, що пісні Єфименка давно стали народними й назавжди увійшли до золотого фонду російської культури.

"Помер чесний, порядний, життєрадісний і світлий чоловік. Таким ми його запам'ятаємо назавжди", – написали співробітники ансамблю "Лейся, песня".

Радянський і російський естрадний співак, виконавець, соліст вокально-інструментального ансамблю "Лейся, песня".

У 1971-1974 роках навчався в Астраханському морехідному училищі. У ці ж роки брав участь у курсантському ансамблі "Сіріус", соліст-вокаліст, гітарист.

У 1974-1975 роках соліст-вокаліст, гітарист у вокально-інструментальному ансамблі "Вестники".

У 1975-1976 роках соліст-вокаліст, гітарист у ВІА "Віта-70".

У жовтні 1977 року був прийнятий солістом-вокалістом у вокально-інструментальний ансамбль "Лейся, песня" під керівництвом Михайла Шуфутинського та Віталія Кретюка.

Є першим виконавцем пісень "Обручальное кольцо", "Родная земля", "Где же ты была", "Вот увидишь" та багатьох інших.

З 1981 року Єфименко здійснював концертну діяльність у містах Росії та країнах СНД.

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