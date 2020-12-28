Один із творців "Гри престолів" Лінь Ци помер після отруєння

Засновник китайської ігрової студії Yoozoo Games й один із творців культової саги "Гра престолів" Лінь Ци помер у віці 39 років. У крові знаменитості знайшли сліди отруйної речовини.

Про це повідомляє видання Deadline. За словами інсайдерів, Лінь звернувся до лікарні 16 грудня зі скаргами на самопочуття, а вже 25 грудня рідні Ци повідомили про його смерть.

За даними правоохоронних органів, засновника Yoozoo Games могли вбити, підсипавши отруту в чай. Зараз під вартою як головний підозрюваний перебуває керівник відділу кіно і телебачення Yoozoo Group Сю Ляо. За попередньою версією, причиною отруєння міг стати особистий конфлікт між чоловіками.

Лінь Ци заснував студію Yoozoo Games у 2009 році й керував нею до кінця життя. Вона спеціалізується на браузерних і мобільних іграх.

Найвідомішим її продуктом була гра, створена за мотивами серіалу "Гра престолів" – Game of Thrones: Winter Is Coming. Також серед популярних варто відзначити MMORPG "League of Angels", "Drakensang Online" і "DarkOrbit".

Також студія працювала над екранізацією великих проєктів, включно з серіалом "Гра Престолів" (HBO) і фільмом "Проблема трьох тіл" для Netflix. Останній, до речі, має вийти на стримінговій платформі у 2022 році.

За даними Hurun China Rich List, статок Лінь Ци становить близько 1,3 млрд доларів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 9 березня 2020 року у Франції помер знаменитий шведський актор Макс фон Сюдов, який зіграв триокого ворона в культовій сазі "Гра престолів". Йому було 90 років.