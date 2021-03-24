Елвіс Преслі, Ален Делон й Одрі Хепберн: як краса легенд минулого століття передалася їхнім онукам

Багато батьків сподіваються, що діти і внуки будуть максимально схожі на них. Так, нащадки Елвіса Преслі, Одрі Хепберн, Алена Делона та інших зірок XX століття не тільки перейняли кращі риси своїх знаменитих на весь світ бабусь і дідусів, а й почали кар'єру в шоу-бізнесі.

OBOZREVATEL пропонує дізнатися, який вигляд мають найкрасивіші онуки легенд минулого століття.

1. Онука Елвіса Преслі Райлі Кіо, 31 рік

Райлі Кіо – старша дочка Лізи Марії Преслі та її першого чоловіка Денні Кіо. Райлі вирішила не йти слідами свого знаменитого дідуся Елвіса Преслі й замість музики з головою поринула в моделінг і кіно. Зараз у її фільмографії вже 20 ролей. Найвідоміші фільми за її участю – "Божевільний Макс. Дорога люті" і "Дівчина за викликом".

Райлі Кіо – внучка легендарного музиканта Елвіса Преслі

Соцмережі Райлі Кіо рясніють відвертими знімками Instagram Райлі Кіо

Райлі Кіо вийшла заміж у 2015 році за Бена Сміта-Петерсена Instagram Райлі Кіо

2. Онука Алена Делона Елісон Ле Борж, 34 роки

Алена Делона називали найкрасивішим чоловіком 60-80-х років. Тож не дивно, що він мав величезний успіх у жінок. Від одного із союзів у нього народився син Ентоні, який надалі також став актором. Ентоні кинув танцівницю Марі Елен ле Борж ще до народження їхньої спільної дочки Елісон, тому дівчинку виховувала мама, а діда вперше вона побачила в 11 років. Яскрава зовнішність, успадкована від знаменитого дідуся, дала їй можливість зніматися в рекламі нижньої білизни. Також у послужному списку Ле Борж є дві невеликі ролі у фільмах "Неоновий ангел" і "Блакитний острів".

Елісон Ле Борж – внучка культового актора Алена Делона

Елісон Ле Борж працює моделлю і часто знімається в рекламі білизни

3. Онука Одрі Хепберн Емма Феррер, 27 років

Старша внучка Одрі Емма Феррер ніколи не знала свою бабусю, бо та померла за рік до її народження. Зараз Еммі 27 років, а за її плечима – Флорентійська академія мистецтв і балетна школа. Феррер, так само як і її бабусі, довелося залишити балет через свій високий зріст. Однак це дало поштовх до успішної кар'єри моделі. Зараз внучка Одрі Хепберн відійшла від моделінгу і повністю присвятила себе написанню картин.

27-річна Емма Феррер – внучка Одрі Хепберн

У минулому Емма була успішною моделлю

Зараз Феррер будує кар'єру художниці Shutterstock

4. Онука Грейс Келлі Камілла Готтліб, 21 рік

У принцеси Монако Грейс Келлі аж шість красивих онучок, але найбільш схожою на знамениту бабусю є Камілла Готтліб – молодша дочка принцеси Стефанії. Зараз Камілла закінчує університет Монако, подорожує, веде блог і захоплюється фотографією. Також у сфері її інтересів висока мода і стиль. Її соцмережі рясніють фотографіями в купальниках на відпочинку в п'ятизіркових готелях. Можна сказати, що внучка американської акторки повністю задоволена своїм життям.

Онука Грейс Келлі Камілла Готтліб більше від сестер схожа на знамениту бабусю

Камілла Готтліб ділиться з фоловерами фото зі своїх подорожей Instagram Камілли Готтліб

Камілла закінчує університет, подорожує, веде блог і захоплюється фотографією Instagram Камілли Готтліб

5. Онук Енн Гвін Кріс Пайн, 40 років

Мало хто знає, що голлівудський красень Кріс Пайн – онук однієї з перших "королев крику" і зірки "Дому Франкенштейна". Пайн – один із небагатьох представників цього рейтингу, який став навіть успішнішим за свою бабусю в кінематографі. Так, актор знявся в десятках фільмів, отримав безліч кінонагород і прославився за кордоном завдяки ролям у кінострічках "Поцілунок на удачу", "Некерований" і "Зоряний шлях".

Кріс Пайн – онук однієї з перших "королев крику" Енн Гвін

Актор знявся в десятках фільмів і отримав безліч кінонагород AP

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