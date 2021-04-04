"Це величезний досвід": Анастасія Приходько розповіла про свої відкриття в грандіозному шоу "Маска"

У суботу, 3 квітня, на телеканалі "Україна" відбувся одинадцятий випуск популярного шоу "Маска", під час якого покинула проєкт зірка в образі таємничої Бабки – співачка Анастасія Приходько.

Ексклюзивно для OBOZREVATEL артистка розповіла, чому не вважає себе професійною вокалісткою і поділилася своїми враженнями від шоу. Вона також зізналася в тому, чи було їй складно експериментувати з голосом (щоб переглянути всі фото, доскрольте до кінця сторінки).

– Анастасія, поділіться вашими враженнями від участі в найпопулярнішому шоу країни "Маска".

– Скажу чесно, протягом всього шоу я трохи хвилювалася, адже маску могли зняти в будь-який момент. Ба більше, постійно відчувала якусь скутість – хотілося показати все, на що здатна, але з іншого боку розуміла – у кожного є звички, за якими можуть впізнати. Але попри все, для мене це величезний досвід!

– Ви здивували всіх, а чи вдалося здивувати себе настільки яскравими вокальними перевтіленнями?

– Я дуже вдячна проєкту "Маска", за можливість втілити в життя всі мрії, як вокалістки. Тому мені приємно за підтримку і теплі слова детективів. Крім того, зізнаюся, пісні, які я виконувала на сцені – мої улюблені, але я і сама не знала, що можу таке заспівати. Особливо композицію Мерилін Монро – це просто геніально!

– Наскільки складно вам було експериментувати з голосом?

– Нескладно, тому що для мене це природно. Я продемонструвала, як повинні виглядати чотири октави й зверху, і знизу. Дуже вдячна Богу за такий талант.

– Анастасія, в підказках про вас, було сказано, що ви не професійна співачка. Але як це можливо, адже ви закінчили інститут імені Р. М. Глієра?

– Так, не професійна, на жаль. Думаю, вже можна про це говорити. Річ у тім, що коли я вчилася в інституті, не було можливості займатися зі мною. У нас на курсі було всього дві дівчинки-народниці й нас змішували з іншими групами: естрадниками, академістами. На одному з курсів викладач мені сказала: "Якщо займуся твоїм голосом професійно, можу його зламати, тоді ти більше не заспіваєш, як раніше. А ти самородок". Вона звільнила мене від курсу.

Тому заняття, які я проходила і пісні, які співала, закінчуючи інститут – це було тільки те, що вказували в програмі. За фактом, ніхто не займався моїм голосом, і ніхто не ліз у вокал. Так що це правда – я не професійна співачка, педагоги ніколи не працювали зі мною.

– Але на шоу "Маска" є професійні вокалісти, які займалися постановкою голосів учасників, наскільки вам складно було працювати з ними?

– Я вже була знайома з Наталією Єфименко і дуже вдячна їй за роботу. А також дякую музичному продюсеру шоу Сергію Грачову. Вони мені багато підказували, ділилися нюансами, як правильно виконувати жіночі пісні, але у них не було досвіду того, як жінка може виконувати чоловічі. Тому тут всю відповідальність я брала на себе і співала так, як вмію, як було дано Богом.

– А як ви реагували на здогади зіркових детективів? Що здивувало вас найбільше?

– Не було такого, щоб вони говорили повз, а ось питання DZIDZIO мене дуже смішили. Мені було дуже приємно чути коментарі Андрія Данилка і те, що він мене похвалив. Адже я його просто обожнюю! А взагалі, не можу сказати, що мені щось не сподобалося – це дійсно грандіозне шоу, подібного якому не було в Україні!

– Ви не раз говорили, що жіночність вам непритаманна, але спочатку Бабка з'явилася на сцені шоу "Маска" на каблуках, чому все ж відмовилися від них?

– Це не моє! Я дуже рознервувалася і пообіцяла всім ходити жіночно, тільки без каблуків. Тому що, скільки б разів я в них не виходила, постійно спотикалася або могла навіть підвернути ногу.

– Шоу дуже загадкове. Наскільки складно було тримати в таємниці вашу участь? Чи здогадувалися близькі?

– Всі бігали за мною, цікавилися. А я за своєю натурою дуже довірлива людина і мені всім хочеться ділитися. Але цей секрет я зберігала, як могла – нікому не розповіла. І знала, що в підсумку буде багато здивувань, тому що маскувалася я по повній. Тому рада, що вже через тиждень фінал і я зможу поділитися всім цікавим, що зняла за лаштунками шоу "Маска".

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