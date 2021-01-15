Молода дружина Павліка розповіла, коли народить первістка
Дружина українського артиста Віктора Павліка Катерина Реп'яхова, яка нещодавно оголосила про свою вагітність, розповіла, що дату її пологів назначено на 13 червня.
У цей період дівчина святкує свій день народження. Про це вона повідомила на своїй сторінці в Instagram.
"Я так люблю свій день народження, так люблю початок літа, що Бог послав мені малюка саме на цей період. ПДП у мене 13 червня. 13.06 – мій день народження. Ось такий подаруночок на 27 років", – зазначила Реп'яхова.
Крім того, дружина Павліка заявила, що зараз вона на 19 тижні вагітності, а стать дитини пара дізналася на 16-му.
Реп'яхова додала, що всього у неї вже було чотири УЗД. Спочатку на четвертому тижні, коли дівчина дізналася про вагітність, потім на восьмому, скринінг на 12-му і 16-му.
Наступне обстеження назначено в лютому на 21 тижні.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Катерина Реп'яхова і Віктор Павлік не так давно показали фото зі свого весілля. Пара обмінялася обітницями ще 29 травня 2020 року.
Пізніше Реп'яхова повідомила, що вони з артистом скасували весілля через пандемію коронавірусу. Пара планувала влаштувати тепле сімейне свято в колі близьких і друзів 18 серпня.
7 серпня стало відомо про смерть 21-річного сина Віктора Павліка Павла. Юнак два роки боровся з важкою хворобою – саркомою (рак хребта).