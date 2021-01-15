Молода дружина Павліка розповіла, коли народить первістка

Софія Ковнір
Софія Ковнір
Люди
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Молода дружина Павліка розповіла, коли народить первістка

Дружина українського артиста Віктора Павліка Катерина Реп'яхова, яка нещодавно оголосила про свою вагітність, розповіла, що дату її пологів назначено на 13 червня.

У цей період дівчина святкує свій день народження. Про це вона повідомила на своїй сторінці в Instagram.

"Я так люблю свій день народження, так люблю початок літа, що Бог послав мені малюка саме на цей період. ПДП у мене 13 червня. 13.06 – мій день народження. Ось такий подаруночок на 27 років", – зазначила Реп'яхова.

Крім того, дружина Павліка заявила, що зараз вона на 19 тижні вагітності, а стать дитини пара дізналася на 16-му.

Реп'яхова додала, що всього у неї вже було чотири УЗД. Спочатку на четвертому тижні, коли дівчина дізналася про вагітність, потім на восьмому, скринінг на 12-му і 16-му.

Наступне обстеження назначено в лютому на 21 тижні.

Катерині Реп'яховій народжувати 13 червня

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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