Молодая жена Павлика рассказала, когда родит первенца

София Ковнир
София Ковнир
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Молодая жена Павлика рассказала, когда родит первенца

Супруга украинского артиста Виктора Павлика Екатерина Репяхова, которая недавно объявила о своей беременности, рассказала, что дата ее родов назначена на 13 июня.

В этот период девушка отмечает свой день рождения. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram.

"Я так люблю свой день рождения, так люблю начало лета, что Бог послал мне малыша именно на этот период. ПДР у меня 13 июня. 13.06 – мой день рождения. Вот такой подарочек на 27 лет", – отметила Репяхова.

Кроме того, супруга Павлика заявила, что сейчас она находится на 19 неделе беременности, а пол ребенка пара узнала на 16-й.

Репяхова добавила, что всего у нее уже было четыре УЗИ. Сначала на четвертой неделе, когда девушка узнала о беременности, затем на восьмой, скрининг на 12-й и 16-й.

Следующее обследование назначено в феврале на 21 неделе.

Екатерине Репяховой рожать 13 июня

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