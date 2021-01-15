Молодая жена Павлика рассказала, когда родит первенца
Супруга украинского артиста Виктора Павлика Екатерина Репяхова, которая недавно объявила о своей беременности, рассказала, что дата ее родов назначена на 13 июня.
В этот период девушка отмечает свой день рождения. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram.
"Я так люблю свой день рождения, так люблю начало лета, что Бог послал мне малыша именно на этот период. ПДР у меня 13 июня. 13.06 – мой день рождения. Вот такой подарочек на 27 лет", – отметила Репяхова.
Кроме того, супруга Павлика заявила, что сейчас она находится на 19 неделе беременности, а пол ребенка пара узнала на 16-й.
Репяхова добавила, что всего у нее уже было четыре УЗИ. Сначала на четвертой неделе, когда девушка узнала о беременности, затем на восьмой, скрининг на 12-й и 16-й.
Следующее обследование назначено в феврале на 21 неделе.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Екатерина Репяхова и Виктор Павлик не так давно показали фото со своей свадьбы. Пара обменялась обетами еще 29 мая 2020 года.
Позже Репяхова сообщила, что они с артистом отменили свадьбу из-за пандемиим коронавируса. Пара планировала устроить теплый семейный праздник в кругу близких и друзей 18 августа.
7 августа стало известно о смерти 21-летнего сына Виктора Павлика Павла. Юноша два года боролся с тяжелой болезнью – саркомой (раком позвоночника).