"Голос країни-11": где смотреть девятый выпуск онлайн
В воскресенье, 21 марта, в 21:00 на телеканале "1+1" покажут девятый выпуск популярного вокального шоу "Голос країни-11". В новом эпизоде за право выйти в прямые эфиры будут бороться участники из команд Тины Кароль и Олега Винника.
Откроют второй эфир "вокальных боев" вокалисты Денис Потреваев и Евгения Фролова. Участники из команды Тины Кароль продемонстрируют чувственное исполнение хита "Не болей". OBOZREVATEL будет следить за главными событиями на шоу и расскажет о всех самых интересных моментах.
Следующими покорять украинскую сцену будут участники из команды Олега Винника. Ирина Шабан и Андрей Кудинов исполнят песню Lady Gaga и Bradley Cooper под названием "Shallow".
Напомним, что тренерами шоу "Голос країни-11" стали Тина Кароль, Надя Дорофеева, Олег Винник и MONATIK. Ведущие проекта – Катя Осадчая и Юрий Горбунов.
Как сообщал OBOZREVATEL:
участники "Голосу країни-11" довели Кароль до слез своим выступлением. Они исполнили ее песню под названием "Найти своих". Артистке настолько понравилась новая интерпретация композиции, что она не смогла сдержать слез.
Мила Нитич спела легендарный хит Майкла Джексона на "Голосі країни-11". Вместе с Викторией Брехар она продемонстрировала эффектное исполнение песни "Thriller" Michael Jackson.
Как прошел восьмой выпуск "Голос країни-11". На сцене прозвучал хит Валерия Меладзе "Салют, Вера", а Мила Нитич спела песню Майкла Джексона.