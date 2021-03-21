"Голос країни-11": где смотреть девятый выпуск онлайн

В воскресенье, 21 марта, в 21:00 на телеканале "1+1" покажут девятый выпуск популярного вокального шоу "Голос країни-11". В новом эпизоде за право выйти в прямые эфиры будут бороться участники из команд Тины Кароль и Олега Винника.

Откроют второй эфир "вокальных боев" вокалисты Денис Потреваев и Евгения Фролова. Участники из команды Тины Кароль продемонстрируют чувственное исполнение хита "Не болей". OBOZREVATEL будет следить за главными событиями на шоу и расскажет о всех самых интересных моментах.

Следующими покорять украинскую сцену будут участники из команды Олега Винника. Ирина Шабан и Андрей Кудинов исполнят песню Lady Gaga и Bradley Cooper под названием "Shallow".

Напомним, что тренерами шоу "Голос країни-11" стали Тина Кароль, Надя Дорофеева, Олег Винник и MONATIK. Ведущие проекта – Катя Осадчая и Юрий Горбунов.

Как сообщал OBOZREVATEL:

участники "Голосу країни-11" довели Кароль до слез своим выступлением. Они исполнили ее песню под названием "Найти своих". Артистке настолько понравилась новая интерпретация композиции, что она не смогла сдержать слез.