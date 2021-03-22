"Голос країни-11": Дорофеева расплакалась, вспомнив покойного отца

Юля Ухина
Юля Ухина
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Дорофеева расплакалась в эфире шоу 'Голос країни'

Украинская певица Надя Дорофеева расплакалась во время девятого эфира шоу "Голос країни-11", вспомнив покойного отца. Случилось это после выступления участников ее команды Алены Левашевой и Александра Лима.

Вокалисты исполнили на сцене проекта песню Тины Кароль – "Закрили твої очі". Дорофеева призналась, что эта композиция всегда "бьет ее внутрь" (чтобы просмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Я очень люблю эту композицию. Я выбрала ее для финала "Танців з зірками". Я посвятила тогда этот танец папе. И каждый раз для меня эта песня, простите, бьет внутрь. И то, как вы это сделали сегодня – с первой ноты пробивает меня", – заявила со слезами на глазах Дорофеева.

Дорофеева расплакалась в эфире шоу "Голос країни"
Дорофеева расплакалась, вспомнив покойного отца на "Голосі країни"
Дорофеева вспомнила покойного отца на шоу "Голос країни"

Тина Кароль похвалила исполнителей, отметив, что выступление было невероятным. Также артистка вышла на сцену к Алене и Александру и спела вместе с ними свой хит.

"Я очень благодарна Наде, что песня прозвучала именно так – очень трогательно, цельно и о себе... Я, конечно же, спою вместе с вами, только Надя, не плачь больше. Мы счастливые", – сказала Тина.

Кароль спела с участниками "Голосу країни" свою песню – "Закрили твої очі"

После чувственного исполнения Дорофеева сделала выбор в пользу Алены Левашевой. Со своей стороны, Олег Винник "похитил" в свою команду Александра Лима.

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