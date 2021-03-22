"Голос країни-11": Дорофеева расплакалась, вспомнив покойного отца

Украинская певица Надя Дорофеева расплакалась во время девятого эфира шоу "Голос країни-11", вспомнив покойного отца. Случилось это после выступления участников ее команды Алены Левашевой и Александра Лима.

Вокалисты исполнили на сцене проекта песню Тины Кароль – "Закрили твої очі". Дорофеева призналась, что эта композиция всегда "бьет ее внутрь" (чтобы просмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Я очень люблю эту композицию. Я выбрала ее для финала "Танців з зірками". Я посвятила тогда этот танец папе. И каждый раз для меня эта песня, простите, бьет внутрь. И то, как вы это сделали сегодня – с первой ноты пробивает меня", – заявила со слезами на глазах Дорофеева.

Тина Кароль похвалила исполнителей, отметив, что выступление было невероятным. Также артистка вышла на сцену к Алене и Александру и спела вместе с ними свой хит.

"Я очень благодарна Наде, что песня прозвучала именно так – очень трогательно, цельно и о себе... Я, конечно же, спою вместе с вами, только Надя, не плачь больше. Мы счастливые", – сказала Тина.

После чувственного исполнения Дорофеева сделала выбор в пользу Алены Левашевой. Со своей стороны, Олег Винник "похитил" в свою команду Александра Лима.

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