Украинская певица Надежда Мейхер отказалась от участия в шоу "Голос країни-11" в пользу своей конкурентки, звезды из Ровно – Юлии Тимочко.

Так, артистки сошлись в "вокальных боях" во время девятого эфира проекта. Вокалистки из команды Тины Кароль исполнили известную песню Аллы Пугачевой "Две звезды". После выступления Мейхер заявила, что хочет прекратить участие в шоу и дать шанс Юлии (чтобы просмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Я человек, который во многом себя реализовал, реализует и будет реализовывать. Тина, я думаю, ты будешь совершенно не против, потому что ты, конечно, чувствуешь, насколько Юля профессиональная и насколько ей нужна поддержка. Юлечка, я хочу, чтобы ты здесь осталась. А тебе, Тина, а тебе я очень благодарна за этот опыт", – прокомментировала Мейхер.

Тина Кароль поддержала решение Надежды. Наставница также выразили свое восхищение от выступления и вокальных способностей обеих артисток.

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