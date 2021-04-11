Лорак разом з ексчоловіком Муратом прийшла до Кіркорова в гості і заспівала українською

Українська виконавиця Ані Лорак, яка наразі проживає в Росії, з'явилася з колишнім чоловіком Муратом Налчаджиоглу на іменинах дітей російського артиста Філіпа Кіркорова – він влаштував зіркову вечірку.

На початку святкування Кіркоров для своїх іменитих гостей накрив величезний стіл з їжею, а пізніше виконував пісні з артистами. Так, на відео, опублікованих в Instagram гостей з вечірки, Лорак заспівала з Філіпом українську композицію "Пісню про рушник". Під кінець артисти вирушили в домашній концертний зал, де була дискотека і караоке (щоб подивитися відео, доскролльте новину до кінця).

Шанувальники Лорак звернули увагу на те, що співачка сиділа разом за великим столом зі своїм колишнім чоловіком Муратом. Крім цього на відео, опублікованих в Instagram гостей зі святкування іменин, артистка мило позувала з ексчоловіком. Також з'явився кадр, де колишні кохані зворушливо танцювали медляк.

Варто відзначити, що останнім часом Лорак стала частіше з'являтися в компанії колишнього чоловіка Мурата. Раніше їх разом помітили з донькою Софією в Москві. Вони відвідали презентацію треку Sugar підопічної Філіпа Кіркорова, співачки Наталії Гордієнко.

Нагадаємо, 2011 року Ані Лорак народила доньку Софію від чоловіка, турецького бізнесмена Мурата Налчаджиоглу. 2019 року пара розлучилася. До речі, хрещеним батьком дівчинки є російський музикант, поп-король естради Філіп Кіркоров.

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