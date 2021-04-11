Лорак вместе с экс-мужем Муратом пришла к Киркорову в гости и спела на украинском

Украинская исполнительница Ани Лорак, которая в настоящее время проживает в России, появилась с бывшим супругом Муратом Налчаджиоглу на именинах детей российского артиста Филиппа Киркорова – он устроил звездную вечеринку.

В начале празднования Киркоров для своих именитых гостей накрыл огромный стол с едой, а позже исполнял песни с артистами. Так, на видео, опубликованных в Instagram гостей с вечеринки, Лорак спела с Филиппом украинскую композицию "Пісню про рушник". Под конец артисты отправились в домашний концертный зал, где была дискотека и караоке (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Поклонники Лорак обратили внимание на то, что певица сидела вместе за большим столом со своим бывшим супругом Муратом. Кроме этого на видео, опубликованных в Instagram гостей с празднования именин, артистка мило позировала с экс-мужем. Также появился кадр, где бывшие возлюбленные трогательно танцевали медляк.

Стоит отметить, что в последнее время Лорак стала чаще появляться в компании бывшего супруга Мурата. Ранее их вместе заметили с дочерью Софией в Москве. Они посетили презентацию трека Sugar подопечной Филиппа Киркорова, певицы Наталии Гордиенко.

Напомним, в 2011 году Ани Лорак родила дочь Софию от супруга, турецкого бизнесмена Мурата Налчаджиоглу. В 2019 году пара рассталась. Кстати, крестным отцом девочки является российский музыкант, поп-король эстрады Филипп Киркоров.

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