Лоліта показала відео з Тіллем Ліндеманном і назвала його своїм братом
Російська співачка українського походження Лоліта Мілявська поділилася з шанувальниками відео, на якому позує з німецьким рокером і вокалістом гурту Rammstein Тіллем Ліндеманном. У кадрі артистка назвала його своїм братом і поцілувала.
У такий спосіб Лоліта вирішила привітати знаменитість із днем народження. Відповідний ролик співачка опублікувала на своїй сторінці в Instagram (щоб подивитися його, доскрольте до кінця сторінки).
"4 січня день народження у чудової людини, поета, музиканта, лідера Rammstein Тілля Ліндеманна! Я вітаю від щирого серця! Але окрема любов до твоєї мами! Якби всі мами на земній кулі так любили своїх дітей, то була б окрема планета, що складалася б тільки з гідних і самодостатніх поетів. Просто будь здоровим і будь. Названа сестра-панк", – написала Лоліта під постом.
Варто зазначити, що на відео видно, як російська співачка показує себе поруч із Ліндеманном і називає його своїм братом, а себе – сестрою знаменитості. Потім Лоліта поцілувала в щоку рокера.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
у 2020 році Тілль Ліндеманн побував в Україні. Так, на початку березня його помітили в одному з київських ресторанів.
Через кілька днів рокер відвідав Чорнобильську зону відчуження.
Він відзначився зухвалою витівкою і "покатався" на каруселях у парку атракціонів міста Прип'ять, незважаючи на сувору заборону торкатися до предметів у зоні.
Через два тижні після поїздки в Україну Тілля Ліндеманна було госпіталізовано в реанімацію нібито з коронавірусом.