Лолита показала видео с Тиллем Линдеманном и назвала его своим братом

Российская певица украинского происхождения Лолита Милявская поделилась с поклонниками видео, где она позирует с немецким рокером и вокалистом группы Rammstein Тиллем Линдеманном. В кадре артистка назвала его своим братом и поцеловала.

Таким образом Лолита решила поздравить знаменитость с днем рождения. Соответствующий ролик певица опубликовала на своей странице в Instagram (чтобы посмотреть его, доскролльте до конца страницы).

"4 января день рождения у замечательного человека, поэта, музыканта, лидера Rammstein Тилля Линдеманна! Я поздравляю от всего сердца! Но отдельная любовь к твоей маме! Если бы все мамы на земном шаре так любили своих детей, то была бы отдельная планета, состоящая только из достойных и самодостаточных поэтов. Просто будь здоров и будь. Названая сестра-панк", – написала Лолита под постом.

Стоит отметить, что на видео российская певица стоит рядом с Линдеманном и называет его своим братом, а себя – сестрой знаменитости. Затем Лолита поцеловала в щеку рокера.

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