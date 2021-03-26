"Холостяк 11" на СТБ: хто покинув шоу в четвертому випуску

У п'ятницю, 26 березня, на телеканалі СТБ показали четвертий випуск романтичного реаліті "Холостяк 11". Головний герой Михайло Заливако попрощався відразу з двома учасницями: Анною Гузєєвою та Вікторією Завгородньою.

Так, він побував з однією з них на груповому побаченні, а також учасниці потрапили на справжній бал. Але були моменти, коли красуні розчарували Михайла (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Першою у 4 випуску "Холостяка" додому вирушила Аня. Під час групового побачення дівчина проявила ініціативу і поцілувала Михайла, проте після цього дуже люб'язно спілкувалася з його другом Сергієм і цікавилася його життям. Ба більше, товариш Заливака показав сайти, на яких була вказана інформація про сумнівне минуле учасниці: що вона нібито займалася ескортом.

Анна Гузєєва покинула шоу "Холостяк" Instagram шоу "Холостяк"

На балу Аня також фліртувала з гостями-чоловіками. Тому на церемонії троянд "холостяк" попрощався з нею.

Другою учасницею, яка покинула проєкт, була Вікторія. Під час особистого спілкування з Михайлом дівчина не змогла відкритися і показати своє справжнє обличчя, бути щирою. "Холостяк" зазначив, що прагне будувати стосунки з дівчиною, яка не ховається за якоюсь маскою.

Вікторія Завгородня покинула шоу "Холостяк" Instagram шоу "Холостяк"

Як повідомляв OBOZREVATEL: