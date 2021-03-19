"Холостяк 11": смотреть третий выпуск онлайн

В пятницу, 19 марта, на телеканале СТБ покажут третий выпуск популярного романтического реалити "Холостяк 11". Главный герой Михаил Заливако уже успел познакомиться со всеми участницами, некоторые из них отправились домой.

Так, проект уже покинули Валентина Панченко, Валентина Петренко, Ольга, Ксения, Елена, Дана, Хана, Анна и Ульяна. OBOZREVATEL будет следить за прямым эфиром третьего выпуска и расскажет о всех самых интересных событиях.

Что было во втором выпуске "Холостяк 11":

Первое свидание Михаила состоялось с Юлией. Они отправились на шопинг, а затем поужинали и поговорили по душам.

Следующее свидание было групповым: Алиса, Настя, Лена и Валентина показывали "холостяку" Киев.

После этого Михаил пригласил на свидание Лолу и Ксению, так как на первой встрече ему не удалось с ними нормально пообщаться.

Напомним, в первом выпуске реалити "Холостяк 11" появилась участница Анастасия из Днепра, которая, как оказалось, является порноактрисой под псевдонимом Адель.

Также на шоу пришла бывшая супруга экс-руководителя Офиса президента Андрея Богдана – Анна. Девушка предстала в эффектном длинном платье с разрезом, который подчеркнул ее ноги.

Кроме того, во время премьерного выпуска реалити "Холостяк" между главным героем Михаилом Заливако и участницей Анной произошел первый поцелуй. Мужчине очень понравилось оригинальное появление девушки.

Как сообщал OBOZREVATEL: