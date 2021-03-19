Участница "Холостяка 11" ушла из проекта из-за неожиданной правды

В пятницу, 19 марта, на телеканале СТБ стартовал третий выпуск популярного романтического реалити "Холостяк 11". Михаил попрощался с участницей Кристиной Пустовар, заявив, что ей нужно научиться самостоятельно принимать решения и понять, чего она хочет от жизни.

В откровенном разговоре с девушкой мужчина выяснил, что она пришла на шоу по совету своей близкой подруги. Это признание не понравилось Михаилу, поэтому он сказал прямо, что участнице нужно начинать самостоятельно принимать решения. Об этом OBOZREVATEL стало известно во время прямого эфира.

"Кристине необходимо научиться мыслить самой, а не слушать других. И понять для себя, что она хочет получить от жизни", – объяснил свое решение Заливако.

Отметим, в третьем выпуске Александра, Юлия и Кристина отправились на групповое свидание с главным героем. "Холостяк" пригласил девушек поиграть в теннис, а затем они пошли в ресторан.

Как сообщал OBOZREVATEL: