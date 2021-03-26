"Холостяк 11" на СТБ: кто покинул шоу в четвертом выпуске
В пятницу, 26 марта, на телеканале СТБ показали четвертый выпуск романтического реалити "Холостяк 11". Главный герой Михаил Заливако попрощался сразу с двумя участницами: Анной Гузеевой и Викторией Завгородней.
Так, он побывал с одной из них на групповом свидании, а также участницы попали на настоящий бал. Но были моменты, когда красотки разочаровали Михаила (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы).
Первой в 4 выпуске "Холостяка" домой отправилась Аня. Во время группового свидания девушка проявила инициативу и поцеловала Михаила, однако после этого очень любезно общалась с его другом Сергеем и интересовалась его жизнью. Более того, товарищ Заливако показал сайты, на которых была указана информация о сомнительном прошлом участницы: что она якобы занималась эскортом.
На балу Аня также флиртовала с гостями-мужчинами. Поэтому на церемонии роз "холостяк" попрощался с ней.
Второй участницей, которая покинула проект, была Виктория. Во время личного общения с Михаилом девушка не смогла открыться и показать свое истинное лицо, быть искренней. "Холостяк" отметил, что стремится строить отношения с девушкой, которая не прячется за какой-то маской.
Как сообщал OBOZREVATEL:
в третьем выпуске романтического реалити "Холостяк" Михаил Заливако отправил домой восемь девушек, а также предложил участницам съехаться в один дом.
участница "Холостяка 11" ушла из проекта из-за неожиданной правды. Михаил попрощался с участницей Кристиной Пустовар, заявив, что ей нужно научиться самостоятельно принимать решения и понять, чего она хочет от жизни.
Порноактриса Адель покинула "Холостяк 11" и назвала причину. Она объяснила это решение тем, что ей тяжело находиться в непривычных для нее условиях.