"Холостяк 11" на СТБ: кто покинул шоу в четвертом выпуске

В пятницу, 26 марта, на телеканале СТБ показали четвертый выпуск романтического реалити "Холостяк 11". Главный герой Михаил Заливако попрощался сразу с двумя участницами: Анной Гузеевой и Викторией Завгородней.

Так, он побывал с одной из них на групповом свидании, а также участницы попали на настоящий бал. Но были моменты, когда красотки разочаровали Михаила (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы).

Первой в 4 выпуске "Холостяка" домой отправилась Аня. Во время группового свидания девушка проявила инициативу и поцеловала Михаила, однако после этого очень любезно общалась с его другом Сергеем и интересовалась его жизнью. Более того, товарищ Заливако показал сайты, на которых была указана информация о сомнительном прошлом участницы: что она якобы занималась эскортом.

Анна Гузеева покинула шоу "Холостяк" Instagram шоу "Холостяк"

На балу Аня также флиртовала с гостями-мужчинами. Поэтому на церемонии роз "холостяк" попрощался с ней.

Второй участницей, которая покинула проект, была Виктория. Во время личного общения с Михаилом девушка не смогла открыться и показать свое истинное лицо, быть искренней. "Холостяк" отметил, что стремится строить отношения с девушкой, которая не прячется за какой-то маской.

Виктория Завгородняя покинула шоу "Холостяк" Instagram шоу "Холостяк"

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