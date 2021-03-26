Участницу "Холостяка" заподозрили в эскорте: вскрылись факты

В четвертом выпуске реалити "Холостяк-11" главный герой Михаил Заливако пригласил на групповое свидание участниц, среди которых была Анна Гузеева. Во время встречи он узнал о том, что 22-летняя девушка якобы занималась эскортом в прошлом.

Такой информацией с "холостяком" поделился его друг Сергей, которого он пригласил на проект пообщаться с участницами и потом поделиться своими впечатлениями о них. Мужчина также показал Заливако ссылки эскорт-агентств, где фигурирует Анна (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы).

"С Аней было все неоднозначно. Называла странные достижения студенческих олимпиад. Говорила об IT, о своих сборниках стихов. Поэтому мне стало интересно, что это за человек. Я забил ее имя в интернет… ты в курсе этого факта?", – показал ссылки Сергей.

Михаил взял время на то, чтобы подумать и не стал сразу отправлять девушку домой. В конце недели Заливако пригласил всех участниц на грандиозный бал. Во время него Аня флиртовала с гостями-мужчинами, поэтому на церемонии роз "холостяк" попрощался с ней.

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