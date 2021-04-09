'Холостяк 11' на СТБ: хто покинув шоу в шостому випуску

У п'ятницю, 9 квітня, на телеканалі СТБ показали шостий випуск романтичного реаліті "Холостяк 11". Головний герой Михайло Заливако попрощався відразу з двома учасницями: Лізою та Катею.

Одна з дівчат здалася йому нещирою у спілкуванні з ним. Про це OBOZREVATEL стало відомо під час прямого ефіру проєкту (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

Так, Заливако заявив, що останнім часом від Лізи він чує тільки претензії і не бачить від неї ніяких ініціатив, тому головний герой відправив її додому. Сама Ліза зазначила, що для неї проєкт був цілим життям, а не просто шоу.

"Ділити когось, хто тобі подобається... Я не змогла. Мені хочеться, щоб чоловік був тільки мій. Важко", – сказала дівчина.

Також Заливако попрощався з учасницею Катею. Чоловік зазначив, що на останньому побаченні дівчина ухилялася відповідати на його запитання, тому нещира з ним. У підсумку Катя залишила проєкт.

"Я хотіла дізнаватися його краще, значить, така доля. Шкода", – прокоментувала Катя.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше:

у п'ятницю, 2 квітня, на телеканалі СТБ показали п'ятий випуск романтичного реаліті "Холостяк 11". Головний герой Михайло Заливако попрощався зі ще однією учасницею – Олександрою Миколюк.