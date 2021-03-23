Холоденко назвала основну причину розлучення з чоловіком

Відома українська психологиня Наталія Холоденко зізналася, що вирішила розлучитися з чоловіком Борисом через те, що їй важко було жити на два міста – Київ та Черкаси.

За словами знаменитості, вона хотіла переїхати до столиці, але її коханий був проти. Про це Холоденко повідомила в інтерв'ю програмі "Зірковий шлях" (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Раніше психологиню запросили працювати на один з українських каналів, який розташований у Києві. Але як розповіла жінка, її чоловік категорично не був готовий до переїзду, і в підсумку вона з маленькою дитиною півтора року їздила по містах.

"Уже через півтора року я прийняла радикальне рішення, що я переїжджаю до Києва. Я так більше не могла. Мій чоловік сказав, що він проти, і тоді я вирішила переїхати одна", – зазначила Холоденко.

Пізніше Борис все-таки приїхав до зірки, але їхні стосунки погіршилися і пара розлучилася.

Наталія Холоденко – практична психологиня, тренерка особистісного зростання, vip-експертка телеканалів Новий канал і СТБ, кандидатка філософських наук.

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