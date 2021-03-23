Холоденко назвала основную причину расставания с мужем
Известный украинский психолог Наталья Холоденко призналась, что приняла решение расстаться с супругом Борисом из-за того, что ей тяжело было жить на два города – Киев и Черкассы.
По словам знаменитости, она хотела переехать в столицу, но ее возлюбленный был против. Об этом Холоденко сообщила в интервью программе "Зірковий шлях" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).
Ранее психолога пригласили работать на один из украинских каналов, который находится в Киеве. Но как рассказала женщина, ее муж категорически не был готов к переезду, и в результате она с маленьким ребенком полтора года ездила по городам.
"Уже через полтора года я приняла радикальное решение, что я переезжаю в Киев. Я так больше не могла. Мой муж сказал, что он против, и тогда я решила переехать одна", – отметила Холоденко.
Позже Борис все-таки приехал к звезде, но их отношения ухудшились и пара развелась.
Наталья Холоденко – практический психолог, тренер личностного роста, vip-эксперт телеканалов Новый канал и СТБ, кандидат философских наук.
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