Нікітін – про роман із Білик: по швах тріснула вся спільна робота

Український продюсер Юрій Нікітін заявив, що на початку стосунків з екскоханою, співачкою Іриною Білик їм було непросто жити разом, оскільки вони заробляли мало грошей. Це тривало протягом п'яти років.

За словами чоловіка, тоді це був "звичайний ентузіазм, віра в успіх і водночас ніяких грошових коштів". Про це Нікітін розповів в інтерв'ю програмі "ЖВЛ" (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Продюсер зізнався, що для нього артистка була "дуже ніжним, зворушливим і тендітним створінням", а також "неймовірно творчим і талановитим". Спільними зусиллями пара змогла досягти багато чого і тоді вони перестали приховувати, що між ними стосунки.

"Спочатку це допомагало роботі, а наприкінці стало заважати", – зазначив знаменитість.

Також продюсер відповів на чутки про те, що Білик дуже хотіла дітей у той момент, як чоловік був не впевнений у цьому.

"Я висловлював свою позицію. Точно зараз? Точно у розквіт кар'єри? Якщо в Іри були такі питання, і у мене, то очевидно, що щось не те відбувалося між нами", – сказав він.

У підсумку після восьми років цивільного шлюбу Нікітін і Білик поставили крапку у стосунках. Як розповів продюсер, це був складний період в їхньому житті, і тоді "по швах тріснула" вся спільна робота.

Нагадаємо, зараз Нікітін перебуває у шлюбі зі співачкою Ольгою Горбачовою, у пари двоє дітей. А Білик одружена з Асланом Ахмадовим і в неї ростуть два сини.

Як повідомляв OBOZREVATEL: