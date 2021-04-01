Джонні Депп, Кейдж, 50 Cent: 10 зірок, які витратили всі свої гроші. Фото

Деякі люди зовсім не вміють поводитися з грошима і витрачають їх за першої ж можливості. І знаменитості далеко не виняток, оскільки їм, звиклим до розкоші, не просто почати відмовляти собі в дорогих авто, вечірках і речах від кутюр.

Деякі селебриті з цього рейтингу колись володіли цілими статками, але дозволили їм вислизнути з рук, інші ж вирішили кинути кар'єру й здобути вищу освіту. OBOZREVATEL дізнався, яким зіркам довелося несолодко після того, як вони спустили гроші на вітер.

1. Джонні Депп

Зірка "Піратів Карибського моря" Джонні Депп колись мав статки 200 мільйонів доларів, а зараз його можна вважати банкрутом. Весь цей час екранний Джек Горобець вкладав у неймовірно дорогі твори мистецтва, купував нерухомість, що призвело до втрати більшої частини капіталу. Так, наприклад, одним своїм вчинком Джонні втратив 40,5 мільйона доларів. За ці гроші актор купив підпал праху свого покійного друга Хантера С. Томпсона з гармати.

Джонні Депп розтратив статки в 200 мільйонів доларів

2. Джулія Стайлз

Скромна акторка і зірка фільму "10 причин моєї ненависті" Джулія Стайлз витратила статок у 12 мільйонів доларів. Її кар'єра стрімко розвивалася в 90-і, проте вже у 2000-х вона зовсім перестала зніматися. Річ у тому, що Стайлз загорілася ідеєю отримати ступінь з англійської літератури, вклавши в це частину своїх насилу зароблених грошей.

Джулія Стайлз пішла з кіно, щоб отримати вищу освіту

3. Чак Норріс

Зараз фінансове становище 81-річного техаського рейнджера приблизно оцінюється в 70 мільйонів доларів, але раніше, на піку кар'єри, Чак Норріс заробляв сотні мільйонів. Останнім часом зірка Голлівуду пішов на пенсію і проводить скромно дні зі своєю дружиною.

Чак Норріс заробляв мільйони на піку кар'єри

4. 50 Cent

Американський репер Кертіс Джексон, він же 50 Cent, колись був одним із найбагатших виконавців – відразу після Джея Зі. Раніше у нього був власний капітал у 155 мільйонів доларів, який він спустив у трубу своїми невдалими інвестиціями. Репер оголосив про банкрутство у 2015 році, що шокувало його прихильників по всьому світу. Йому знадобилося кілька років, щоб розплатитися з усіма боргами.

50 Cent колись був одним із найбагатших виконавців

5. Аманда Байнс

У 2000-х Аманда Байнс була однією з найпривабливіших молодих акторок до 25 років, а у 2007 році журнал "Forbes" вніс її до списку п'яти високооплачуваних зірок до 21 року. Вона заробляла мільйони доларів і знімалася в успішних фільмах, проте слава і гроші позначилися на ній, і Байнс почала зловживати психотропними речовинами. Залежність забирала купу грошей і сил, тому їй довелося кинути кар'єру.

Аманда Байнс у юності була однією з найбільш високооплачуваних зірок до 21 року

6. Фредді Принц-молодший

Зірка культових комедій 90-х ("Я знаю, що ви зробили минулого літа", "Це все вона", "Хлопчики та дівчатка") Фредді Принц-молодший будував успішну кар'єру в кіно, озвучував різних персонажів для компанії з виробництва ігор Bioware, а також з'являвся на телебаченні як ведучий і директор WWE. Це дозволяло йому заробляти суми, яким можна позаздрити, але 2010 року він остаточно зник із радарів ЗМІ, з головою занурившись у виховання своїх двох дітей із зірковою дружиною Сарою Мішель Геллар.

Фредді Принц-молодший кинув акторську кар'єру заради сім'ї

7. Ділан Спроус

Американський актор і підприємець отримав популярність завдяки своїй ролі брата-близнюка Коула в серіалі Disney Channel "Життя Зака і Коді". Попри те, що Ділан досяг успіху в зовсім юному віці, він кинув акторську кар'єру і зосередився на навчанні. Якийсь час Спроус працював офіціантом у нью-йоркському ресторані, а після закінчення коледжу ризикнув поринути у світ бізнесу. Зараз Ділан Спроус є співзасновником нью-йоркської медової мережі All-Wise Meadery.

Ділан Спроус перестав зніматися, щоб отримати якісну освіту

8. Том Селлек

Актор Том Селлек також зник із радарів ЗМІ і взявся до фермерства. Зараз він займається розведенням авокадо на своїй ділянці в Каліфорнії і повністю задоволений життям, нехай і без мільйонного рахунку в банку. Його останньою роллю став персонаж Джессі Стоун у телевізійній драмі "Джессі Стоун: Загублений у раю" 2015 року.

Том Селлек витратив статки на ферму авокадо

9. Ніколас Кейдж

Актор Ніколас Кейдж колись був одним із найбільш високооплачуваних акторів Голлівуду, накопичивши значний власний капітал у 150 мільйонів доларів. Проте він витратив більшу частину грошей на нерухомість і захоплення, зрештою зіткнувшись із величезними боргами й податковими проблемами. Так, серед його найдорожчих придбань є справжній англійський замок, домашній восьминіг, безлюдний острів на Багамах, череп динозавра віком 70 мільйонів років і зморщені голови пігмеїв.

Ніколас Кейдж став банкрутом через своє дороге захоплення дивними речами

10. Френкі Муніз

Цей актор став всесвітньо знаменитим, коли йому було всього 15 років завдяки головній ролі в серіалі "Малкольм у центрі уваги". Після успіху в цьому шоу він почав зніматися в серйозних проєктах: "Мислити як злочинець" (2005-2008), "Залишитися серед живих" (2006), "Мій найсексуальніший рік" (2007) та інших. Але він вирішив закінчити свою акторську кар'єру і зайнятися перегонами, спустивши всі гроші на елітні спорткари й участь у престижних перегонах у Лос-Анджелесі.

Зірка серіалу "Малкольм в центрі уваги" обміняв успішну кар'єру в кіно на гоночний спорт

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