Джонни Депп, Кейдж, 50 Cent: 10 звезд, которые потратили все свои деньги. Фото

Некоторые люди совершенно не умеют обращаться с деньгами и растрачивают их при первой же возможности. И знаменитости далеко не исключение, поскольку им, привыкшим к роскоши, не просто начать отказывать себе в дорогих авто, вечеринках и вещах от кутюр.

Некоторые селебрити из этого рейтинга когда-то владели целыми состояниями, но позволили им выскользнуть из рук, другие же решили бросить карьеру и получить высшее образование. OBOZREVATEL узнал, каким звездам пришлось несладко после того, как они спустили деньги на ветер.

1. Джонни Депп

Звезда "Пиратов Карибского моря" Джонни Депп когда-то сколотил себе состояние в 200 миллионов долларов, а сейчас его можно считать банкротом. Все это время экранный Джек Воробей вкладывал в невероятно дорогие произведения искусства, покупал недвижимость, что привело к потере большей части капитала. Так, к примеру, одним своим поступком Джонни лишился 40,5 миллиона долларов. За эти деньги актер купил поджог праха своего покойного друга Хантера С. Томпсона из пушки.

Джонни Депп растратил состояние в 200 миллионов долларов

2. Джулия Стайлз

Скромная актриса и звезда фильма "10 причин моей ненависти" Джулия Стайлз потратила состояние в 12 миллионов долларов. Ее карьера стремительно развивалась в 90-е, однако уже в 2000-х она совсем перестала сниматься. Дело в том, что Стайлз загорелась идеей получить степень по английской литературе, вложив в это часть своих с трудом заработанных денег.

Джулия Стайлз ушла из кино, чтобы получить высшее образование

3. Чак Норрис

Сейчас финансовое положение 81-летнего техасского рейнджера приблизительно оценивается в 70 миллионов долларов, но раньше, на пике карьеры, Чак Норрис зарабатывал сотни миллионов. В последнее время звезда Голливуда ушел на пенсию и проводит скромно дни со своей женой.

Чак Норрис зарабатывал миллионы на пике карьеры

4. 50 Cent

Американский рэпер Кертис Джексон, он же 50 Cent, когда-то был одним из самых богатых исполнителей – сразу после Джея Зи. Раньше у него был собственный капитал в 155 миллионов долларов, который он спустил в трубу своими неудачными инвестициями. Рэпер объявил о банкротстве в 2015 году, что шокировало его поклонников по всему миру. Ему понадобилось несколько лет, чтобы расплатиться со всеми долгами.

50 Cent когда-то был одним из самых богатых исполнителей

5. Аманда Байнс

В 2000-х Аманда Байнс была одной из самых привлекательных юных актрис до 25 лет, а в 2007 году журнал "Forbes" внес ее в список пяти высокооплачиваемых звезд до 21 года. Она зарабатывала миллионы долларов и снималась в успешных кинокартинах, однако слава и деньги сказались на ней, и Байнс начала злоупотреблять психотропными веществами. Зависимость забирала кучу денег и сил, поэтому ей пришлось оставить карьеру.

Аманда Байнс в юности была одной из самых высокооплачиваемых звезд до 21 года

6. Фредди Принц-младший

Звезда культовых комедий 90-х ("Я знаю, что вы сделали прошлым летом", "Это все она", "Мальчики и девочки") Фредди Принц-младший строил успешную карьеру в кино, озвучивал различных персонажей для компании по производству игр Bioware, а также появлялся на телевидении в качестве ведущего и директора WWE. Это позволяло ему зарабатывать завидные суммы, но в 2010 году он окончательно ушел с радаров СМИ, с головой окунувшись в воспитание своих двоих детей со звездной женой Сарой Мишель Геллар.

Фредди Принц-младший бросил актерскую карьеру ради семьи

7. Дилан Спроус

Американский актер и предприниматель получил известность благодаря своей роли брата-близнеца Коула в сериале Disney Channel "Жизнь Зака и Коди". Несмотря на то, что Дилан достиг успеха в совсем юном возрасте, он оставил актерскую карьеру и сосредоточился на учебе. Какое-то время Спроус работал официантом в нью-йоркском ресторане, а после окончания колледжа рискнул окунуться в мир бизнеса. Сейчас Дилан Спроус является соучредителем нью-йоркской медовой сети All-Wise Meadery.

Дилан Спроус перестал сниматься, чтобы получить качественное образование

8. Том Селлек

Актер Том Селлек также ушел с радаров СМИ и взялся за фермерство. Сейчас он занимается разведением авокадо на своем участке в Калифорнии и полностью доволен жизнью, пусть и без миллионного счета в банке. Его последней ролью стал персонаж Джесси Стоун в телевизионной драме "Джесси Стоун: Потерянный в раю" 2015 года.

Том Селлек потратил состояние на ферму авокадо

9. Николас Кейдж

Актер Николас Кейдж когда-то был одним из самых высокооплачиваемых актеров Голливуда, накопив внушительный собственный капитал в 150 миллионов долларов. Однако он потратил большую часть денег на недвижимость и увлечения, в итоге столкнувшись с огромными долгами и налоговыми проблемами. Так, в числе его самых дорогостоящих приобретений настоящий английский замок, домашний осьминог, необитаемый остров на Багамах, череп динозавра возрастом 70 миллионов лет и сморщенные головы пигмеев.

Николас Кейдж стал банкротом из-за своего дорогостоящего увлечения странными вещами

10. Фрэнки Муниз

Этот актер стал всемирно знаменитым, когда ему было всего 15 лет благодаря главной роли в сериале "Малкольм в центре внимания". После успеха в этом шоу он начал сниматься в серьезных проектах: "Мыслить как преступник" (2005-2008), "Остаться в живых" (2006), "Мой самый сексуальный год" (2007) и других. Но Муниз решил закончить свою актерскую карьеру и заняться гонками, спустив все деньги на элитные спорткары и участие в престижных гонках в Лос-Анджелесе.

Звезда сериала "Малкольм в центре внимания" променял успешную карьеру в кино на гоночный спорт

OBOZREVATEL ранее писал: