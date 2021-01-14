Битва бікіні: Полякова, Каменських і Дорофєєва похвалилися фігурами на відпочинку

Українські співачки Настя Каменських, Надя Дорофєєва, Оля Полякова та інші знаменитості вирушили в січні в спекотні країни й показали свій головний лук на час відпустки.

Каменських із Потапом відпочиває на Мальдівах, Надя Дорофєєва з чоловіком Володимиром Дантесом полетіли на Балі. Своїх фанатів вони дражнять не тільки розкішними видами на курортах, а й своєю ідеальною фігурою – OBOZREVATEL зібрав найвідвертіші знімки зірок у бікіні на відпочинку, якими вони поділилися у своїх Instagram.

Співачка відправилася на Мальдіви, щоб відпочити після новорічних корпоративів. Перший купальник, яким вона похвалилася в соцмережі, коричневого кольору і спортивного крою: без мотузочок і зайвих деталей. Свій образ вона доповнила білим халатом, який майорить на вітрі, як і волосся Полякової.

Як і Полякова, Каменських відпочиває з чоловіком на Мальдівських островах. Попри те, що співачка змінює свої купальники щодня, один із них все ж затьмарює інші. Так, на сторінці вона засвітила леопардове бікіні, яке спокусливо підкреслило її форми.

Учасниця гурту "НеАнгели" Вікторія Сміюха насолоджується відпочинком в ОАЕ на розкішних пляжах у Дубаї. На одному з фото вона позувала біля самої води в бікіні бордового кольору. Цікаво, що фотографувалася вона в той момент із папугою Кешею, який намагався вкусити її за ногу.

Переможниця останнього сезону шоу "Танці з зірками" Санта Дімопулос обрала для відпочинку в Дубаї бежевий купальник, який цікаво пасує до її темної засмаглої шкіри. Верх бікіні в стилі бандо вона показала великим планом на фото.

А ось Дорофєєва зараз відпочиває на Балі. Разом із Дантесом вони ходять у джунглі й позують на каменях прямо під водоспадом. Один із найулюбленіших купальників, які захопила з собою Надя для активної відпустки, – це бікіні кольору нюд. Так, купальник майже не помітний на її шкірі.

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