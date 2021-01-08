Каменских показала стройную фигуру в купальнике на Мальдивах

Украинская певица Настя Каменских (NK) улетела на зимние праздники на Мальдивы и поделилась с поклонниками снимками с отдыха. Артистка позировала в купальнике, который подчеркнул ее подтянутую фигуру.

Соответствующие кадры знаменитость опубликовала на своей странице в Instagram. Фанаты засыпали Каменских комплиментами (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Так, на одном из снимков певица предстала в нежно-голубом купальнике с бокалом шампанского в руках.

На другом фото Каменских позирует в черном раздельном купальнике, который подчеркнул ее изящную фигуру.

Стоит отметить, что знаменитость на отдых отправилась вместе со своим мужем Потапом (Алексеем Потапенко). Он также активно делится с подписчиками сети снимками с отпуска.

Поклонники артистки пришли в восторг от ее новых фото. Многие оценили фигуру Каменских и оставили ей приятные комплименты.

"Хорошо выглядишь", "Ну нельзя быть на свете красивой такой", "Выглядишь прекрасно", "Красивая", "Великолепная фигурка", – пишут люди в комментариях.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Настя Каменских (NK) предстала перед поклонниками в сексуальном образе. Певица позировала среди джунглей в облегающем комбинезоне.