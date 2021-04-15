Адвокати заявили про порушення прав українок у СІЗО Дубая

У юридичній компанії "Міллер" заявили, що затримані за голу фотосесію в Дубаї дівчата стали жертвами грубого порушення основних прав і свобод.

Про це фірма написала на сторінці у Facebook. Як розповіла одна з моделей у телефонній розмові з батьками 11 квітня, їй і ще 10 затриманим українкам доводиться відбувати арешт у жорстоких умовах.

Після цього адвокати зафіксували порушення прав громадянок України. Зокрема, щодо умов перебування в слідчому ізоляторі – бруд і антисанітарія. Крім того, в камері, де утримували дівчат, не було ліжок, туалетного паперу, інших предметів гігієни та першої необхідності.

Також було відсутнє медичне забезпечення. Жодна із заарештованих не мала можливості отримати необхідну медичну допомогу. Юристи підкреслили, що на дівчат ще і психологічно тиснули і погрожували.

Дівчата, яких затримали за голу фотосесію в Дубаї Daily Mail

"Нашій клієнтці не було надано можливості поговорити з рідними. Тільки після письмового звернення адвокатів у Консульство України в Дубаї і використання інших ресурсів компанії, дівчина вийшла на зв'язок із батьками. Проте телефонна розмова тривала всього дві хвилини", – додали в юридичній компанії.

Зазначається, що все перелічене вище – порушення гарантованих Європейською Конвенцією і Хартією прав людини.

Гола фотосесія в Дубаї Скриншот

Конвенцією з прав людини та основних свобод закріплено, що особа не може бути піддана нелюдському або такому, що принижує честь і гідність, поводженню чи покаранню, а також ніхто не може бути позбавлений волі.

Так, Конвенція не є ратифікованою та не поширює своєї юрисдикції на Об'єднані Арабські Емірати. Проте аналогічні норми зафіксовані в Арабській хартії прав людини. Цим документом, зокрема, визначено права кожної людини на свободу, безпеку особистості й повагу.

Організатор голої фотосесії в Дубаї Віталій Гречин Facebook/Віталій Гречин

"Поки неясно, чому Консульство України в Дубаї не вжило термінові і невідкладні дії для забезпечення належних умов перебування, до вирішення питання з депортацією", – підсумували у фірмі.

Юристи розповіли про порушення прав Скриншот

Юристи кажуть, що ніхто не може бути позбавлений волі Скриншот

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