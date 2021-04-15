Адвокаты заявили о нарушении прав украинок в СИЗО Дубая

В юридической компании "Миллер" заявили, что задержанные за голую фотосессию в Дубае девушки стали жертвами грубого нарушения основных прав и свобод.

Об этом фирма написала на странице в Facebook. Как рассказала одна из моделей в телефонном разговоре с родителями 11 апреля, ей и еще 10 задержанным украинкам приходится отбывать арест в жестоких условиях.

После этого адвокаты зафиксировали нарушения прав гражданок Украины. В частности, касательно условий пребывания в следственном изоляторе – грязь и антисанитария. Кроме того, в камере, где находились девушки, не было кроватей, туалетной бумаги, других предметов гигиены и первой необходимости.

Также отсутствовало медицинское обеспечение. Ни одна из арестованных не имела возможности получить необходимую медпомощь. Юристы подчеркнули, что на девушек еще и психологически давили и угрожали.

Девушки, которых задержали за голую фотосессию в Дубае Daily Mail

"Нашей клиентке не была предоставлена возможность поговорить с родными. Только после письменного обращения адвокатов в Консульство Украины в Дубае и использования других ресурсов компании, девушка вышла на связь с родителями. Однако телефонная беседа длилась всего две минуты", – добавили в юридической компании.

Отмечается, что все вышеперечисленное – нарушение гарантированных Европейской Конвенцией и Хартией прав человека.

Голая фотосессия в Дубае Скриншот

Конвенцией по правам человека и основных свобод закреплено, что лицо не может быть подвергнуто бесчеловечному или унижающему честь и достоинство обращению или наказанию, а также никто не может быть лишен свободы.

Так, Конвенция не является ратифицированной и не распространяет свою юрисдикцию на Объединенные Арабские Эмираты. Однако аналогичные нормы зафиксированы в Арабской хартии прав человека. Этим документом, в том числе, определены права каждого человека на свободу, безопасность личности и уважение.

Организатор голой фотосессии в Дубае Виталий Гречин Facebook/Виталий Гречин

"Пока неясно, почему Консульство Украины в Дубае не приняло срочные и неотложные действия для обеспечения надлежащих условий пребывания, до решения вопроса с депортацией", – подытожили в фирме.

Юристы рассказали о нарушении прав Скриншот

Юристы говорят, что никто не может быть лишен свободы Скриншот

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