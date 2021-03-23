Ці коти в дитинстві були "гидкими каченятами", а виросли красунчиками
Коли господарі приносять в дім маленького чотирилапого складно повірити, що з нього виросте красивий кіт. Але з часом "гидкі каченята" перетворюються на розкішних улюбленців.
Користувачі соцмереж часто публікують фото улюбленців маленькими і дорослими. OBOZREVATEL зібрав наймиліші трансформації котів. Дбайливі господарі довели, що будь-яке кошеня може стати красенем.
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