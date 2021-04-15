9 котов, которые выглядят так, будто хотят уничтожить все человечество. Фото

Кошки своим устрашающим взглядом показывают, что они планируют захватить мир. Все привыкли видеть их милыми и ласковыми, однако некоторые могут быть похожи на настоящих демонов.

Злые домашние коты всегда выглядят смешно, потому что не несут окружающим никакой угрозы. OBOZREVATEL собрал забавные фото недовольных пушистиков, которые на самом деле только кажутся такими.

На Facebook Grumpy Cat подписано 8 миллионов человек. Пушистая любимица стала интернет-знаменитостью благодаря необычной внешности. В 2019 году кошка по кличке Соус Тардар, умерла в возрасте семи лет от инфекции.

Этот пушистик всегда с недовольным выражением мордочки.

Кот в костюме похож на олигарха.

Этот котик на самом деле милый, но своими зубами часто пугает прохожих.

Этот кот очень дружелюбный и любит играть с детьми.

Кот напоминает плохого парня из голливудского кино.

Дети боятся даже приближаться к этой красавице, хотя она очень ласковая и громко мурлычет.

Кот взглядом дал понять, что ненавидит купание.

Взрослый красавец грустит, потому что его не пускают на улицу.

Этот кот, даже когда развлекается, выглядит очень устрашающе.

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