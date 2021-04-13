15 курйозних фото, на яких тварини намагалися побороти меблі, але програли

Іноді домашні улюбленці витворяють захоплюючі і дуже смішні речі, саме за це ми їх любимо. У більшості чотирилапих особливе ставлення до меблів, адже вони й гадки не мають, як вони функціонують.

Одні лягають догори дригом, а інші залазять всередину диванів, спокійно відпочиваючи там, поки господарі шукають їх по всій квартирі. OBOZREVATEL зібрав курйозні фейли тварин, які використовували меблі не за призначенням.

Здається, цьому котику досить зручно перебувати в такому положенні.

Кіт облаштував собі комфортабельне крісто в дивані.

Пес вирішив носити стілець з собою, щоб він міг відпочити деінде.

Коти, якщо не дряпають меблі, то що-небудь від неї відривають. Ці двоє влаштували комфортабельні апартаменти, розібравши конструкцію ліжка.

Пес вирішив допомогти розкласти посуд.

Пес жалісливим поглядом просить визволити його.

Кіт знайшов атракціон.

Пес відпочиває після довготривалої прогулянки.

Пес втомився не на жарт і навіть не зміг дійти до ліжка.

Пес вирішив випробувати новий стілець, але він не зовсім розібрався з інструкцією. Стілець виконує функцію підтримки тіла, отже, пес все зробив правильно.

Як тільки коти потрапляють всередину шафи, то можна забути про вихованця на кілька годин. Він захоплююче проведе час, розбираючи ваші речі.

Одне з найулюбленіших занять у котів – пізнання невідомого. А що може бути більш невідомим, ніж нутрощі дивана?

Пес приліг на стільцях, щоб відпочити.

Мопс провалився між диваном і гавкав про допомогу.

Хазяїн годину шукав улюбленця.

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