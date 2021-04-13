15 курйозних фото, на яких тварини намагалися побороти меблі, але програли

Яна Сончковская
Яна Сончковская
Шоу
4 хвилини
203
Тварини потрапили в курйозні ситуації

Іноді домашні улюбленці витворяють захоплюючі і дуже смішні речі, саме за це ми їх любимо. У більшості чотирилапих особливе ставлення до меблів, адже вони й гадки не мають, як вони функціонують.

Одні лягають догори дригом, а інші залазять всередину диванів, спокійно відпочиваючи там, поки господарі шукають їх по всій квартирі. OBOZREVATEL зібрав курйозні фейли тварин, які використовували меблі не за призначенням.

Здається, цьому котику досить зручно перебувати в такому положенні.

Кіт застяг в дивані

Кіт облаштував собі комфортабельне крісто в дивані.

Кіт відпочиває між подушками

Пес вирішив носити стілець з собою, щоб він міг відпочити деінде.

Пес застряг у стільці.

Коти, якщо не дряпають меблі, то що-небудь від неї відривають. Ці двоє влаштували комфортабельні апартаменти, розібравши конструкцію ліжка.

Коти проводять час з комфортом

Пес вирішив допомогти розкласти посуд.

Пес застряг у посудомийній машині.

Пес жалісливим поглядом просить визволити його.

Пес застряг між подушками дивану

Кіт знайшов атракціон.

Кіт повис на жалюзі

Пес відпочиває після довготривалої прогулянки.

Пес релаксує на дивані.

Пес втомився не на жарт і навіть не зміг дійти до ліжка.

Пес виснажений після прогулянки

Пес вирішив випробувати новий стілець, але він не зовсім розібрався з інструкцією. Стілець виконує функцію підтримки тіла, отже, пес все зробив правильно.

Пес випробовує новий стілець

Як тільки коти потрапляють всередину шафи, то можна забути про вихованця на кілька годин. Він захоплююче проведе час, розбираючи ваші речі.

Кіт застряг поміж вішаків

Одне з найулюбленіших занять у котів – пізнання невідомого. А що може бути більш невідомим, ніж нутрощі дивана?

Кіт провалився в диван

Пес приліг на стільцях, щоб відпочити.

Пес заснув на стільцях

Мопс провалився між диваном і гавкав про допомогу.

Пес провалився в диван

Хазяїн годину шукав улюбленця.

Пес заховався від господаря

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