Смішні дикі тварини, яких фотограф захопив зненацька. 13 фото

Конкурс Comedy Wildlife Photography Awards заснували професійні фотографи Пол Джойнсон-Хікс і Том Саллам. Його метою є привернути увагу громадськості до масового зникнення звірів.

Фотографи іноді цілодобово стежать за тваринами, щоб зловити вдалий кадр. OBOZREVATEL виділив найкумедніші фото з життя диких тварин за 2020-2019 роки, які стали популярними в мережі.

Папуга закликає тримати соціальну дистанцію.

Зараз буде "кусь" – фотограф зафільмував розваги бегемотів.

Пернатий друг не поділився здобиччю.

Ховрашок схожий на оперну співачку.

Ведмежат зловили на гарячому.

Ведмідь засмутився, бо йому не вдалося спіймати жодної рибини.

Ще один сумний красень позує фотографу.

Мати не відпускає синочка.

Білочка радіє, бо знайшла величезний горіх.

Пристрасні танці на піску від молодого гризуна.

Пінгвін підкорює хвилі.

Мавпеня загадково позує фотографу.

Здається, зараз буде "пчих".

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