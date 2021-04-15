Смешные шалости котов, которые заскучали дома. 10 фото

Когда котам в доме становится скучно, они выбирают странные предметы для баловства. Например, телевизор, пиццу или горячие напитки.

Пушистики воруют еду и создают беспорядок, иногда владельцы совсем не понимают их логики. OBOZREVATEL собрал фото забавных поступков животных.

Вся работа проходит под чутким руководством кошки.

Через 5 минут пиццу должны были подать на стол.

Кот думал, что кактус съедобный.

Кот решил, что с другой стороны больше корма.

Коты-хулиганы больше всего любят хозяйничать в шкафу.

Кот ведет пристальное наблюдение.

Когда хозяин вошел в комнату, то чуть не потерял сознание.

Город засыпает, просыпается мафия.

Котенок был очень голодный и набросился на корм.

За секунду до преступления.

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