Смешные шалости котов, которые заскучали дома. 10 фото
Когда котам в доме становится скучно, они выбирают странные предметы для баловства. Например, телевизор, пиццу или горячие напитки.
Пушистики воруют еду и создают беспорядок, иногда владельцы совсем не понимают их логики. OBOZREVATEL собрал фото забавных поступков животных.
Вся работа проходит под чутким руководством кошки.
Через 5 минут пиццу должны были подать на стол.
Кот думал, что кактус съедобный.
Кот решил, что с другой стороны больше корма.
Коты-хулиганы больше всего любят хозяйничать в шкафу.
Кот ведет пристальное наблюдение.
Когда хозяин вошел в комнату, то чуть не потерял сознание.
Город засыпает, просыпается мафия.
Котенок был очень голодный и набросился на корм.
За секунду до преступления.
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