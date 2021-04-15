Смешные шалости котов, которые заскучали дома. 10 фото

Яна Сончковская
Яна Сончковская
Шоу
2 минуты
1,5 т.
Пушистики пытались развлечь хозяев

Когда котам в доме становится скучно, они выбирают странные предметы для баловства. Например, телевизор, пиццу или горячие напитки.

Пушистики воруют еду и создают беспорядок, иногда владельцы совсем не понимают их логики. OBOZREVATEL собрал фото забавных поступков животных.

Вся работа проходит под чутким руководством кошки.

Кошка помогает вкручивать лампочку.

Через 5 минут пиццу должны были подать на стол.

Кот сел на тепленькую пиццу.

Кот думал, что кактус съедобный.

Несколько часов вынимали иголки из языка кота.

Кот решил, что с другой стороны больше корма.

Кот застрял.

Коты-хулиганы больше всего любят хозяйничать в шкафу.

Кот потерял равновесие.

Кот ведет пристальное наблюдение.

Утром кот что-то увидел в окне.

Когда хозяин вошел в комнату, то чуть не потерял сознание.

Кот демонстрирует навыки циркового искусства.

Город засыпает, просыпается мафия.

Коты часто в поисках теплого места ночью.

Котенок был очень голодный и набросился на корм.

Котенок был очень голодный.

За секунду до преступления.

Кот пролил капучино

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