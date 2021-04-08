Росія перекидає кораблі в Чорне море для 'навчань'

Десантні й артилерійські катери Каспійської флотилії ВМФ Росії почали міжфлотський перехід у Чорне море. Він пов'язаний нібито з навчаннями.

Про це пише російський "Інтерфакс" із посиланням на пресслужбу Південного військового округу РФ. Примітно, що напередодні в МЗС країни-агресора заявили про "нарощуванні активності НАТО на території України і в Чорному морі".

"В межах здачі контрольної перевірки за зимовий період навчання більше 10 десантних і артилерійських катерів та суден КФЛ ПВО здійснюють міжфлотський перехід із Каспійського до Чорного моря", – йдеться в повідомленні.

У пресслужбі ПВО РФ заявили, що перед виходом із пункту базування в Махачкалі екіпажі катерів "відпрацювали повний цикл базової підготовки та виконали курсові завдання в морі".

Крім цього, пі час підготовки до міжфлотського переходу було проведено тренування з проходу вузьких ділянок і проливних зон.

"Згідно з планом здачі контрольної перевірки, екіпажі катерів КФЛ у взаємодії з силами Чорноморського флоту візьмуть участь у залікових морських навчаннях", – запевнили в російському військовому відомстві.

Нагадаємо: неподалік українського кордону у Воронезькій області РФ виявили новий польовий табір російської армії. У мережі також з'явилися супутникові знімки та інші численні фотодокази цього.

Також останнім часом російська авіація і підводні човни показують підвищену активність, зокрема в Чорному морі. Генерал-лейтенант Збройних сил США, колишній командувач американськими військами в Європі Бен Ходжес підкреслив, що всі події відбуваються одночасно і сплановано, й можуть свідчити про спробу в тривалій перспективі пробитися до Одеси.

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