Росія активізувала авіацію і підводні човни з метою пробитися до Одеси, – американський генерал

Протягом останніх двох днів російська авіація і підводні човни показують підвищену активність, в тому числі в Чорному морі.

Про це в інтерв'ю УНІАН розповів генерал-лейтенант Збройних сил США, колишній командувач американськими військами в Європі Бен Ходжес. Він підкреслив, що всі події відбуваються одночасно і сплановано, а також можуть свідчити про спробу в тривалій перспективі пробитися до Одеси.

"Протягом останніх двох днів ми бачимо значне зростання перехоплень російських літаків авіацією НАТО, від Північної Атлантики і Балтики до Чорного моря. Російські підводні човни демонструють незвичну активність і в Арктиці, і в Чорному морі. Все це відбувається одночасно і сплановано", – пояснив Ходжес.

Він припустив, що такі маневри можуть проводитися для відволікання інших дій Росії і її армії.

"Стратегічні цілі Кремля залишаються такими: продовжувати дестабілізувати Україну, продовжувати тиснути на адміністрацію президента Зеленського ухвалити деякі неприйнятні рішення. Я переконаний, що вони хочуть пробитися до Одеси. Ізолювати Україну від Чорного моря, відхопити Маріуполь і Бердянськ. Це – довгострокова мета", – пояснив Ходжес.

Він підкреслив, що з огляду на це підтримка США, а також дипломатичний тиск Берліна і Парижа є дуже важливими. Водночас генерал пояснив, що домогтися успіхів в цьому можна тільки через тривалий час.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в останні кілька тижнів на Донбасі ситуація загострилася. Так, 26 березня російські терористи влаштували мінометний обстріл, в результаті якого загинули четверо воїнів Збройних сил України, ще двоє отримали поранення.

Також окупанти почали активно поширювати фейки про нібито "загибель мирних громадян від обстрілів ЗСУ".

Крім того, в мережі оприлюднили кадри з російської військової технікою, яку везуть до кордону з Україною, і авіацією. Пізніше з'явилися й інші відео про переміщення російської військової техніки.