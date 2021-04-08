Россия перебрасывает корабли в Черное море для 'учений'

Десантные и артиллерийские катера Каспийской флотилии ВМВ России начали межфлотский переход в Черное море. Он связан якобы с учениями.

Об этом пишет российский "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа РФ. Примечательно, что накануне в МИД страны-агрессора заявили о "наращивании активности НАТО на территории Украины и в Черном море".

"В рамках сдачи контрольной проверки за зимний период обучения более 10 десантных и артиллерийских катеров и судов КФЛ ЮВО совершают межфлотский переход из Каспийского в Черное море", – говорится в сообщении.

В пресс-службе ЮВО РФ заявили, что перед выходом из пункта базирования в Махачкале экипажи катеров "отработали полный цикл базовой подготовки и выполнили курсовые задачи в море".

Помимо этого, при подготовке к межфлотскому переходу была проведена тренировка по проходу узких участков и проливных зон.

"Согласно плану сдачи контрольной проверки, экипажи катеров КФЛ во взаимодействии с силами Черноморского флота примут участие в зачетных морских учениях", – заверили в российском военном ведомстве.

Напомним: неподалеку украинской границы в Воронежской области РФ обнаружили новый полевой лагерь российской армии. В сети также появились спутниковые снимки и другие многочисленные фотодоказательства этому.

Также в последнее время российская авиация и подводные лодки показывают повышенную активность, в том числе в Черном море. Генерал-лейтенант Вооруженных сил США, бывший командующий американскими войсками в Европе Бен Ходжес подчеркнул, что все события происходят одновременно и спланированно, и могут свидетельствовать о попытке в длительной перспективе пробиться к Одессе.

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