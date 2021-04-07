Авіацію НАТО сім разів за тиждень піднімали на перехоплення російських літаків

Винищувачі НАТО з 29 березня по 4 квітня сім разів піднімали на перехоплення російських літаків.

Про це повідомляється на сайті Міністерства оборони Литви. Активність авіації спостерігалася над Балтійським морем.

Так, 29 березня літаки перехопили російський Іл-76 і два Су-27.

30 березня був помічений Іл-20. У той же день були перехоплені два Су-27, а також Ту-134.

31 березня зафіксували переліт ще одного Іл-20, а 2 квітня авіація НАТО перехопила ще і Іл-76. У той же день переліт здійснив Ан-26.

Вся авіація летіла з Калінінграда і назад. Також літаки вилітали з цього ж міста на материкову частину РФ або в зворотному напрямку.

Як повідомляв OBOZREVATEL, генерал-лейтенант Збройних сил США Бен Ходжес раніше заявив про збільшену активність російської авіації і підводних човнів, зокрема, в Чорному морі.