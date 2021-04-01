У Грузії влаштували "повстання" через пропагандиста Познера. Фото та відео

У Грузії піднявся скандал через прибуття 31 березня російського журналіста Володимира Познера в Тбілісі, щоб відсвяткувати там день народження.

У місті навіть провели акцію протесту. Як наслідок, росіянин через поліцейський коридор покинув ресторан готелю Vinotel, де відпочивав разом із друзями. Про це повідомив портал publika.ge (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Познер напередодні свого 87-річчя прибув до грузинської столиці разом із представниками російського шоу-бізнесу та ЗМІ. Він прилетів на приватному літаку і влаштував масовий захід незважаючи на карантин.

"Вони були ідентифіковані, а частина з них оштрафована", – повідомив журналістам начальник місцевого управління патрульної поліції Важа Сірадзе. Він пояснив, що "потрібен час, щоб оштрафувати людину".

У поліції підкреслили, що на всіх, хто порушив постанову уряду, буде накладено штраф в розмірі 2000 ларі (16,3 тис. гривень). Самому отрелю і ресторану виписали штраф на 10 000 ларі (81,8 тис. гривень).

Масове невдоволення громадян викликано позицією пропагандиста, зокрема, висловлюванням Познера: "Абхазія ніколи не стане частиною Грузії".

Активісти закидали будівлю готелю, де зупинилися росіяни, яйцями, намагалися прорватися всередину. На акцію активісти вийшли з прапорами.

Познер після "евакуації" переїхав у готель Rooms, але там люди також влаштували протест. На асфальті біля закладу з'явився напис: "Геть із Грузії".

Серед учасників акції була помічена одна з лідерок грузинської опозиції Олена Хоштарія, передає МК.

Відео протестів:

Ось так евакуювали пропагандона # Познера з ресторану в # Тбілісі

Автобус з 30 окупантами відправився недалеко, в ресторані # РумОтел куди попрямували протестувальники.

Нічка буде спекотною, 87 день народження Познер не скоро забуде 😅🖕 pic.twitter.com/jJJxAlC8fm - ᎶᎥᎧᏒᎶᎥ 🇬🇪🇪🇺 (@Made_in_Georgia) March 31, 2021

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