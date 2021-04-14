ЗМІ повідомили дату засідання РНБО

Засідання Ради національної безпеки та оборони України заплановано на четвер, 15 квітня.

Як повідомляє "Українська правда" з посиланням на поінформовані джерела, план засідання наразі ще формується.

Тим часом на засіданні Кабінету міністрів 14 квітня затвердили та передадуть на розгляд РНБО стратегію розвитку оборонно-промислового комплексу України.

Як повідомив у Telegram прем’єр-міністр Денис Шмигаль, документ містить основні пріоритети та вектори розвитку ОПК з урахуванням усіх актуальних загроз.

"Серед важливих акцентів стратегії – запровадження стандартів НАТО, корпоратизація підприємств ОПК, імпортозаміщення критичних матеріалів, підтримка інновацій через стимулювальні економічні та фінансові механізми. Ми хочемо, аби наш ОПК став більш інноваційним та відкритим і водночас менш забюрократизованим", – зазначив він.

За словами Шмигаля, документ підтриманий міжнародними партнерами та пройшов не один раунд обговорень із найкращими експертами.

"Затвердження такої стратегії – це дуже важливий сигнал того, що Україна готова давати відсіч агресору і буде забезпечувати наших військових сучасною військовою продукцією українського виробництва", – підкреслив прем’єр.

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