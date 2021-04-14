СМИ сообщили дату заседания СНБО

Мирослав Семенюк Политика 14:28, 14.04.2021 Обновлено: 14:50, 14.04.2021

Заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины планируется провести в четверг, 15 апреля.

Как сообщает "Украинская правда" со ссылкой на информированные источники, план заседания пока еще формируется.

Между тем, на заседании Кабинета министров 14 апреля утвердили и передадут на рассмотрение СНБО стратегию развития оборонно-промышленного комплекса Украины.

Как сообщил в Telegram премьер-министр Денис Шмыгаль, документ содержит основные приоритеты и векторы развития ОПК с учетом всех актуальных угроз.

"Среди важных акцентов стратегии – внедрение стандартов НАТО, корпоратизация предприятий ОПК, импортозамещение критических материалов, поддержка инноваций через стимулирующие экономические и финансовые механизмы. Мы хотим, чтобы наш ОПК стал более инновационным и открытым и одновременно менее забюрократизированным", – отметил он.

По словам Шмыгаля, документ поддержан международными партнерами и прошел не один раунд обсуждений с лучшими экспертами.

"Утверждение такой стратегии – это очень важный сигнал того, что Украина готова давать отпор агрессору и будет обеспечивать наших военных современной военной продукцией украинского производства", – подчеркнул премьер.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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