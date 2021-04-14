СМИ сообщили дату заседания СНБО
Заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины планируется провести в четверг, 15 апреля.
Как сообщает "Украинская правда" со ссылкой на информированные источники, план заседания пока еще формируется.
Между тем, на заседании Кабинета министров 14 апреля утвердили и передадут на рассмотрение СНБО стратегию развития оборонно-промышленного комплекса Украины.
Как сообщил в Telegram премьер-министр Денис Шмыгаль, документ содержит основные приоритеты и векторы развития ОПК с учетом всех актуальных угроз.
"Среди важных акцентов стратегии – внедрение стандартов НАТО, корпоратизация предприятий ОПК, импортозамещение критических материалов, поддержка инноваций через стимулирующие экономические и финансовые механизмы. Мы хотим, чтобы наш ОПК стал более инновационным и открытым и одновременно менее забюрократизированным", – отметил он.
По словам Шмыгаля, документ поддержан международными партнерами и прошел не один раунд обсуждений с лучшими экспертами.
"Утверждение такой стратегии – это очень важный сигнал того, что Украина готова давать отпор агрессору и будет обеспечивать наших военных современной военной продукцией украинского производства", – подчеркнул премьер.
Как сообщал OBOZREVATEL:
2 апреля Совет нацбезопасности ввел санкции против 10 физических лиц. По словам президента Владимира Зеленского, этих людей можно назвать топ-десяткой украинской контрабанды. Ограничения подразумевают блокировку активов и имущества.
Глава государства 4 апреля активировал решение СНБО.
Вице-премьер-министр Украины Алексей Резников заявил, что закон о санкциях не запрещает СНБО вводить их против граждан Украины.