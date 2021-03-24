Зеленський ввів тимчасовий безвіз для туристів із Китаю

Марина Ліснічук
Марина Ліснічук
Політика
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Зеленський ввів тимчасовий безвіз для туристів із Китаю

Президент України Володимир Зеленський запровадив тимчасовий безвізовий режим для громадян Китайської Народної Республіки, які в'їжджають до нашої країни з туристичною метою.

Він діятиме з 1 квітня по 30 вересня 2021 року. Відповідний указ №116/2021 він підписав 23 березня, повідомляється на сайті глави держави.

Згідно з документом, на такий крок уряди пішли задля розвитку дружніх відносин між Україною та Китаєм, активізації двосторонньої співпраці у сфері туризму.

Зазначається, що безвізовий в'їзд застосовується на транзитний проїзд через українську територію для громадян КНР, які їдуть із туристичною метою, якщо термін їхнього перебування в Україні не перевищує 30 днів протягом 180 днів.

Кабінет міністрів має вжити заходів, що випливають із цього указу.

Нагадаємо: президент Володимир Зеленський анонсував введення економічного паспорта. За його словами, всі народжені в Україні діти до 18 років зможуть накопичувати кошти від використання надр. А після повноліття ці гроші можуть піти, наприклад, на освіту або власне житло.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні змінили правила перетину кордону для іноземців і своїх громадян. Тепер у них вимагатимуть довідку про проходження ПЛР-тесту на COVID-19 незалежно від того, із країни з яким рівнем поширення коронавірусу вони прибуватимуть.

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