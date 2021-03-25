Зеленський посилив відповідальність за неправдиве мінування

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який посилює відповідальність за неправдиве мінування.

Про це повідомляється на сайті глави держави. У картці документа №1292-ІХ на сайті Верховної Ради вказано, що його повернуто з підписом президента.

Закон, окрім іншого, передбачає додаткове покарання у вигляді конфіскації майна.

Також збільшується термін позбавлення волі, тепер він становить від 4 до 8 років, якщо неправдиве повідомлення про мінування стосується критично важливі об'єктів інфраструктури, об'єктів, що забезпечують діяльність органів державної влади, лікарень і навчальних закладів.

Таке саме покарання передбачене за повторне правопорушення.

Закон набуває чинності з дня його опублікування.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Верховній Раді законопроєкт ухвалили в першому читанні ще в жовтні 2020 року, а в другому нардепи підтримали його 2 березня 2021-го.