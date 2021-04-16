Зеленский: наступления ВСУ на Донбассе не будет

Украина не пойдет в наступление на Донбассе, несмотря на многочисленные обстрелы со стороны российских оккупантов.

Об этом в интервью французскому изданию Le Figaro рассказал президент Украины Владимир Зеленский, передает пресс-служба ОП.

Гарант отметил, что Россия постоянно провоцирует и проводит обстрелы украинских позиций в зоне проведения ООС. Также россияне наращивают войска в оккупированном Крыму на границе с Украиной.

"Они вроде трактуют это как подготовку к учениям "Запад-2021". Но мы все понимаем – это давление. Давление политическое, милитаризованное, психологическое. Почему психологическое? Потому что они стреляют и ждут, что мы будем отвечать так же. Мало того, они "ждут", что мы пойдем на востоке Украины в наступление. Но мы не дадим им "такого счастья", – сказал Зеленский.

Также президент указал на опасность риторики окружения президента РФ Владимира Путина, который говорит о защите россиян на других территориях.

"Я считаю это очень опасно для нас, для Европы и, в конце концов, для его страны. Это опасная риторика, когда ты говоришь, что мы в любом случае готовы защищать "наших" российских граждан", – добавил глава государства.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не является собственностью России. Он подчеркнул, что мы не отдадим РФ ни клочка земли.