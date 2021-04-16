Зеленський: ми готові до будь-яких варіантів розвитку подій на Донбасі

Україна готова до будь-яких варіантів розвитку російської агресії, враховуючи те, що війна на сході нашої країни триває з 2014 року. Водночас не може бути жодного страху, адже будь-які дії РФ проти України означатимуть удар по всій Європі.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю італійській газеті La Repubblica. Його текст опублікували на сайті Офісу президента.

Гарант наголосив, що країна-агресор розмістила в Криму та поблизу українського кордону близько 80 тисяч своїх військових, до яких треба додати ще 30 тисяч проросійських найманців та військовослужбовців РФ на Донбасі.

"Точно не в інтересах Європи, щоб такий військовий потенціал могли використати за прямим призначенням, як цього бажатиме Москва. Розширення війни може принести тільки нові страждання та проблеми всім, і ніхто не отримає від того користі", – сказав Зеленський.

Президент України підкреслив, що в будь-якому разі українці будуть захищатися, як вони роблять це вже восьмий рік поспіль. Проте дії української влади спрямовані на пошуки мирних шляхів вирішення конфлікту та активізацію переговорів, до чого закликають і Росію.

"Не може бути жодної альтернативи збереженню нашого суверенітету та державної незалежності, тим більше, що бойові дії відбуваються на нашій землі, а не на чужій території. Але зараз першочерговий захист – це робити все, щоб не допустити розширення агресії", – зазначив глава держави.

Зеленський додав, що для цього Україні необхідна максимальна підтримка всіх країн.

Нагадаємо, раніше Зеленський казав про те, що Україна не піде в наступ на Донбасі, незважаючи на численні обстріли з боку російських окупантів. Водночас він наголосив, що наша країна не є власністю Росії та ми не віддамо їй ні клаптика землі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Володимир Зеленський дав інтерв'ю двом європейським виданням. Із найцікавішими моментами Ви можете ознайомитися в нашому матеріалі.