Зеленський: ми готові до будь-яких варіантів розвитку подій на Донбасі

Софія Закревська Політика 15:33, 16.04.2021 Оновлено: 15:55, 16.04.2021

Україна готова до будь-яких варіантів розвитку російської агресії, враховуючи те, що війна на сході нашої країни триває з 2014 року. Водночас не може бути жодного страху, адже будь-які дії РФ проти України означатимуть удар по всій Європі.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю італійській газеті La Repubblica. Його текст опублікували на сайті Офісу президента.

Гарант наголосив, що країна-агресор розмістила в Криму та поблизу українського кордону близько 80 тисяч своїх військових, до яких треба додати ще 30 тисяч проросійських найманців та військовослужбовців РФ на Донбасі.

"Точно не в інтересах Європи, щоб такий військовий потенціал могли використати за прямим призначенням, як цього бажатиме Москва. Розширення війни може принести тільки нові страждання та проблеми всім, і ніхто не отримає від того користі", – сказав Зеленський.

Президент України підкреслив, що в будь-якому разі українці будуть захищатися, як вони роблять це вже восьмий рік поспіль. Проте дії української влади спрямовані на пошуки мирних шляхів вирішення конфлікту та активізацію переговорів, до чого закликають і Росію.

"Не може бути жодної альтернативи збереженню нашого суверенітету та державної незалежності, тим більше, що бойові дії відбуваються на нашій землі, а не на чужій території. Але зараз першочерговий захист – це робити все, щоб не допустити розширення агресії", – зазначив глава держави.

Зеленський додав, що для цього Україні необхідна максимальна підтримка всіх країн.

Нагадаємо, раніше Зеленський казав про те, що Україна не піде в наступ на Донбасі, незважаючи на численні обстріли з боку російських окупантів. Водночас він наголосив, що наша країна не є власністю Росії та ми не віддамо їй ні клаптика землі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Володимир Зеленський дав інтерв'ю двом європейським виданням. Із найцікавішими моментами Ви можете ознайомитися в нашому матеріалі.

Коментувати
Політика

Дивіться також

Арахамія заявив, що широке висвітлення агресії РФ погано впливає на Україну

Під Воронежем пожежа охопила село, куди Росія стягувала військову техніку. Відео

РФ вирішила закрити Керченську протоку на півроку: Україна закликала посилити тиск на Кремль

До України крім дощу зі снігом прийдуть хуртовини: якою буде погода в п'ятницю. Карта

Захарова – про санкції проти Росії: Вашингтону доведеться розплачуватися