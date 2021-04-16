Зеленский: мы готовы к любым вариантам развития событий на Донбассе

Украина готова к любым вариантам развития российской агрессии, учитывая то, что война на востоке нашей страны продолжается с 2014 года. При этом не может быть никакого страха, ведь любые действия РФ против Украины будут означать удар по всей Европе.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью итальянской газете La Repubblica. Его текст опубликовали на сайте Офиса президента.

Гарант отметил, что страна-агрессор разместила в Крыму и вблизи украинской границы около 80 тысяч военных, к которым надо добавить еще 30 тысяч пророссийских наемников и военнослужащих РФ на Донбассе.

"Точно не в интересах Европы, чтобы такой военный потенциал могли использовать по прямому назначению, как этого захочет Москва. Расширение войны может принести только новые страдания и проблемы всем, и никто не получит от того пользы", – сказал Зеленский.

Президент Украины подчеркнул, что в любом случае украинцы будут защищаться, как они делают это уже восьмой год подряд. Однако действия украинской власти направлены на поиски мирных путей решения конфликта и активизацию переговоров, к чему призывают и Россию.

"Не может быть никакой альтернативы сохранению нашего суверенитета и государственной независимости, тем более что боевые действия происходят на нашей земле, а не на чужой территории. Но сейчас первоочередная защита – это делать все, чтобы не допустить расширения агрессии", – отметил глава государства.

Зеленский добавил, что для этого Украине необходима максимальная поддержка всех стран.

Напомним, ранее Зеленский говорил о том, что Украина не пойдет в наступление на Донбассе, несмотря на многочисленные обстрелы со стороны российских оккупантов. При этом он подчеркнул, что наша страна не является собственностью России и мы не отдадим ей ни клочка земли.

Как сообщал OBOZREVATEL, Владимир Зеленский дал интервью двум европейским изданиям. С самыми интересными моментами Вы можете ознакомиться в нашем материале.