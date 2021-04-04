Вірастюк здобув перемогу на довиборах у Раду на Прикарпатті: підсумки голосування

Представник партії "Слуга народу" Василь Вірастюк переміг на довиборах у Верховну Раду в окрузі №87 Івано-Франківської області.

За нього проголосували 31,25% виборців, повідомляється на сайті Центральної виборчої комісії. Так, на восьму добу після голосування, уранці 4 квітня ЦВК оприлюднила 100% оброблених дільничних протоколів на 117 дільницях округу.

На 2-му місці – представник партії "За майбутнє" Олександр Шевченко з 29,69% – у нього на 750 голосів менше, ніж у Вірастюка. На 3-му – представник ВО "Свобода" Руслан Кошулинський з 28,86%.

ЦВК 4 квітня оприлюднила 100% оброблених дільничних протоколів на 117 дільницях округу скриншот

Як відомо, раніше окружна виборча комісія почала перерахунок голосів на 20 виборчих дільницях. Розбіжності в кількості бюлетенів було виявлено на шести ділянках.

А недійсними результати визнали на п'яти, де, за даними руху "Чесно", перемагав Шевченко. За його клонів проголосували 499 виборців. Крім того, близько 500 бюлетенів зникли – за інформацією в протоколах від дільничної виборчої комісії, це були голоси за Шевченка.

За даними активістів руху "Чесно", за клонів Шевченка проголосували 499 виборців скріншот

А в Громадянській мережі "Опора" повідомили, що "перерахунок на деяких ділянках оскаржується в суді".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше рух "Чесно" звинуватив народного депутата від "Слуги народу" Миколу Тищенка в зриві довиборів на Прикарпатті. За даними організації, він вимагав та забирав у журналістів посвідчення, а також обшукував присутніх.