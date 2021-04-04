В 'Опоре' заявили о масштабных нарушениях на довыборах в Раду на Прикарпатье

Национальная полиция Украины должна неотложно изучить и обнародовать результаты расследования нарушений во время довыборов в Верховную Раду на 87-м округе в Ивано-Франковской области.

С таким требованием выступили в "Опоре". Соответствующее заявление обнародовано на сайте гражданской сети 4 апреля.

Наблюдатели настаивают на расследовании всех без исключения версий о причинах несоответствия данных протоколов и результатов повторного подсчета голосов, а также других нарушений.

"Чрезвычайный вызов для демократичности и законности выборов в округе требует от государства и правоохранительных органов неотложных действий по установлению виновных в возможном искажении результатов голосования и вероятных мошеннических действий с избирательной документацией. В случае отсутствия объективных и комплексных расследований, результаты промежуточных выборов народного депутата Украины будут иметь низкую общественную легитимность", – предупредили в "Опоре".

Также в гражданской сети подчеркнули, что подсчет результатов голосов сопровождался чрезмерной политизацией работы членов окружной избирательной комиссии и регулярной сменой ее состава.

"На момент принятия ОИК решений о повторном подсчете голосов и во время его проведения субъектами избирательного процесса не было предоставлено убедительных доказательств о нарушениях со стороны членов УИК, свидетельствующих о фальсификации ими результатов голосования. Зато члены УИК озвучивали предположения о нарушении целостности упаковки избирательной документации с их участков, которое могло произойти уже после передачи бюллетеней в ОИК. И хотя эти заявления пока не имеют юридического подтверждения и достаточной доказательной базы, "Опора" требует от Национальной полиции Украины безотлагательно их изучить и обнародовать предварительные результаты расследования", – сказано в заявлении.

Как сообщал OBOZREVATEL, Центральная избирательная комиссия обнародовала 100% подсчетов голосов во время выборов на 87-м округе, согласно которым победу одержал представитель партии "Слуга народа" Василий Вирастюк. Он набрал 31,25%.

Его соперник – представитель партии "За майбутнє" Александр Шевченко – получил 29,69% голосов.