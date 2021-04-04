Конкурент Вирастюка на довыборах в Раду собрался оспаривать результаты в суде

Представитель партии "За майбутнє", кандидат в народные депутаты Александр Шевченко, который на довыборах в Верховную Раду в округе №87 Ивано-Франковской области занял второе место, сообщил, что суд отказал в удовлетворении его иска к Надвирнянской окружной избирательной комиссии.

"Окружной административный суд Ивано-Франковска отказал в удовлетворении иска кандидата в народные депутаты Александра Шевченко к Надвирнянской ОИК", – говорится в сообщении Шевченко на его странице в Facebook. Политик добавил, что его команда готовит апелляцию на решение суда.

По словам кандидата в депутаты, суд постановил, что решение о пересчете голосов на участке № 261029 в Микуличине является законным.

"А значит, все происходило на ваших глазах, тоже, по мнению Фемиды, происходило законно. Наша команда готовит апелляцию на это решение. Борьба продолжается! Впереди – еще два десятка участков", – написал Шевченко.

Напомним, утром 4 апреля ЦИК обнародовала 100% обработанных участковых протоколов 87 округа Ивано-Франковской области. По данным ЦИК, победу одержал представитель партии "Слуга народа" Василий Вирастюк с31,25% голосов. Александр Шевченко – на втором месте с 29,69%.