Вирастюк победил на довыборах в Раду на Прикарпатье: итоги голосования

Представитель партии "Слуга народа" Василий Вирастюк победил на довыборах в Верховную Раду в округе №87 Ивано-Франковской области.

За него проголосовали 31,25% избирателей, сообщается на сайте Центральной избирательной комиссии. Так, на восьмые сутки после голосования, утром 4 апреля ЦИК обнародовала 100% обработанных участковых протоколов на 117 участках округа.

На 2-м месте – представитель партии "За майбутнє" Александр Шевченко с 29,69% – у него на 750 голосов меньше, чем у Вирастюка. На 3-м – представитель ВО "Свобода" Руслан Кошулинский с 28,86%.

ЦИК 4 апреля обнародовала 100% обработанных участковых протоколов на 117 участках округа скриншот

Как известно, ранее окружная избирательная комиссия начала пересчет голосов на 20 избирательных участках. Расхождения в количестве бюллетеней были обнаружены на шести участках.

А недействительными результаты признали на пяти, где, по данным движения "Чесно", побеждал Шевченко. За его клонов проголосовали 499 избирателей. Кроме того, около 500 бюллетеней исчезли – по информации в протоколах от участковой избирательной комиссии, это были голоса за Шевченко.

По данным активистов движения "Чесно", за клонов Шевченко проголосовали 499 избирателей скриншот

А в Гражданской сети "Опора" сообщили, что "пересчет на некоторых участках оспаривается в суде".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее движение "Честно" обвинило народного депутата от "Слуги народа" Николая Тищенко в срыве довыборов на Прикарпатье. По данным организации, он требовал и отбирал у журналистов удостоверения, а также обыскивал присутствующих.