Відверте інтерв'ю Михайла Бродського Влащенко: повне відео

Вікторія Довгань Політика 11:32, 12.01.2021 Оновлено: 11:59, 12.01.2021

Голова редакційної ради OBOZREVATEL і президент Федерації баскетболу України Михайло Бродський дав велике ексклюзивне інтерв'ю журналістці Наташі Влащенко.

Відео опубліковано на YouTube-каналі програми "Vласть vs Vлащенко". У бесіді підприємець зачепив такі теми, як скандал з підпільною вакцинацією топ-чиновників України, бездіяльність влади в період пандемії, робота Володимира Зеленського на посаді президента, війна на Донбасі тощо (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Про головні заяви Бродського в інтерв'ю читайте тут.

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