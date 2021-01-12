Відверте інтерв'ю Михайла Бродського Влащенко: повне відео
Голова редакційної ради OBOZREVATEL і президент Федерації баскетболу України Михайло Бродський дав велике ексклюзивне інтерв'ю журналістці Наташі Влащенко.
Відео опубліковано на YouTube-каналі програми "Vласть vs Vлащенко". У бесіді підприємець зачепив такі теми, як скандал з підпільною вакцинацією топ-чиновників України, бездіяльність влади в період пандемії, робота Володимира Зеленського на посаді президента, війна на Донбасі тощо (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).
Про головні заяви Бродського в інтерв'ю читайте тут.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Бродський розповів, що знає цілу групу депутатів, яка вакцинувалася контрабандним препаратом, ввезеним з Ізраїлю.
Також він висловив упевненість в тому, що влада показала свою байдужість до простих українців в розпал пандемії.
Говорячи про роботу Зеленського, бізнесмен зазначив, що президенту вдалося багато чого досягти, але, водночас, багато чого він не зробив.
Коментуючи питання Донбасу, Бродський підкреслив, що Україна не повинна віддати росіянам ні п'яді своєї землі.